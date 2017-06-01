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в Риге на острове Луцавсала открылась первая в Латвии пляжная библиотека. В ней будут и детские, и взрослые книги на русском и латышском языках, сообщила Рижская дума.

В тот же день Латвия подала в Париже Министерству иностранных дел Франции документ о присоединении к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стала полноправным ее членом, сообщили в Министерстве иностранных дел.



1 июня 2015 года в Риге после реконструкции были торжественно открыты парки Гризинькалнс и Зиедоньдарзс. В мероприятиях приняли участие представители Рижской думы. Чуть позже состоялось открытие парка Гризинькалнс, во время которого выступили уличные гимнасты, прошли рыцарские бои, также были исполнены песни и танцы. Мэр Риги Нил Ушаков поблагодарил строителей за проделанную работу, а жителей - за терпение.

В тот же день администрация КНР по вопросам сертификации и аккредитации официально разрешила 11 латвийским рыбоперерабатывающим предприятиям экспортировать свою продукцию в Китай, сообщило Министерство земледелия.

В тот же день АО "Пасажиеру вилциенс" открыло новый железнодорожный маршрут Рига-Добеле-Рига, который позволил жителям города, которые учатся или работают в столице, добираться туда и обратно всего за час.



1 июня 2013 года в Латвии прошли выборы в местные органы власти. В Риге победило объединение "Центр согласия"/"Честь служить Риге", которое получило в столичной думе 39 из 60 мест. За них проголосовали 58% рижан.

В ту же ночь Латвийское телевидение начало круглосуточное вещание на 1-м и 7-м каналах.

В тот же день вступили в силу утверждённые Сеймом поправки к закону о строительстве, которые предусматривали более короткие сроки для оспаривания разрешений на строительство и изменения в порядке информирования общественности о строительных проектах. Поправки были приняты с целью сокращения сроков рассмотрения возражений против разрешений на строительство.



1 июня 2012 года в доме культуры Прейли состоялось учредительное собрание Латгальской партии. Были утверждены программа и устав партии и избрано её руководство.

1 июня 2011 года кандидат в президенты Латвии Андрис Берзиньш в интервью, опубликованном в газете Latvijas avīzе, отвечая на вопрос о том, какой, в его понимании, является проблематика национальных вопросов в Латвии, он указал: «Во-первых, это наша государственность. Затем язык, историческая память, традиции и обычаи, за которые мы ещё держимся. Но, знаете ли, есть такая карта Европы, на которой нации отображены по уровню благосостояния, и во главе обосновались те народы, которые больше всех отказались от национальных обычаев и традиций».



В тот же день в Ригу с визитом прибыл Альбер Александр Луи Пьер Гримальди — правящий князь Монако и герцог Валентинуа, он же Альбер II. И посетил Музей оккупации.

В тот же день максимальная температура на большей части территории Латвии поднялась до +27, +30 градусов, превысив прежний температурный рекорд этого дня, составлявший +29,9 градуса. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и гидрометеорологии, новый температурный рекорд 1 июня составил +30,4 градуса.

В тот же день было возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение между Латвией и Белоруссией. С рижского вокзала в Минск торжественно отправился поезд № 388/387.



1 июня 2010 года в первый рейс по Риге отправился низкопольный трамвай. Утром в честь Международного дня защиты детей на этом трамвае состоялась экскурсия для воспитанников столичных детских домов.

В тут же ночь ГАО «Латвийский государственный телерадиоцентр» прекратило аналоговое вещание по всей Латвии. Министр сообщения Каспарс Герхардс сравнил это с переходом от гужевого транспорта к автомобилям.

1 июня 2009 года правительство утвердило поправки к бюджету, предусматривавшие, что в сфере государственного управления будут ликвидированы 9454 должностей.

В тот же день кандидат на пост мэра Риги от "Центра согласия" Нил Ушаков заявил в интервью агентству ЛЕТА: «Возможно, Латвия "европейская Чукотка", но провинцией России она никогда не станет».

В тот же день в Риге начал вещание телеканал Pro100TV.

1 июня 2008 года представительница посольства Латвии в Дублине Лиене Лобзова сообщила, что в том году в Ирландии в качестве латвийских граждан было зарегистрировано уже 215 детей. А год назад в качестве латвийских граждан было зарегистрированы 390 детей.



В тот же день президент Затлерс посетил Смилтене, осмотрел молочное производство и посадил очередное дерево — на открытии детского сада Pīlādzītis в Смилтене.

1 июня 2007 года стали известны данные Eurostat, свидетельствовавшие, что рост валового внутреннего продукта Латвии (ВВП) в первом квартале 2007 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 10,7%. Это был самый высокий показатель во всем Европейском Союзе.

1 июня 2006 года МИД Латвии сообщило, что теперь граждане Латвии могут без виз находиться в Молдавии до 90 дней в течение полугода и пересекать территорию Молдавии транзитом.

1 июня 2005 года госсекретарь Министерства обороны Латвии Эдгарс Ринкевичс, находившийся с визитом в Албании, договорился с должностными лицами этой страны о более тесном сотрудничестве в области обороны.

1 июня 2004 года у Рижской ратуши собралось около 150 русскоязычных школьников, чтобы вновь выразить протест против реформы обучения в школах нацменьшинств.

В тот же день Министерство экономики, повторно рассмотрев вопрос, решило, что Латвия не будет участвовать во всемирной выставке EXPO 2005, которая будет проходить в японском городе Аичи, ибо это нецелесообразно.

В тот же день на городские маршруты Риги вышли 38 новых мидибусов марки "Икарус", - оборудованные кондиционерами воздуха.



1 июня 2003 года, в День защиты детей, на Первом Лесном кладбище в Риге был открыт памятник детям - жертвам насилия родителей и взрослых.

1 июня 2002 года ночью в Лиепае у причала DG Terminals произошла утечка меркаптана — вещества, которое добавляют в газ и другие нефтепродукты, чтобы сразу почувствовать утечку. Запах расползся по всему городу и начал развеиваться лишь после восьми утра.

C того же дня предъявлять трудовую книжку при поступлении на работу уже не требуется.

1 июня 2001 года стало известно, что согласно данным опроса общественного мнения, проведенного центром исследования рынка и общественного мнения "Системы социально-коррелятивных данных" (ССКД) в Латвии сокращается число жителей, считающих, что экономическое благосостояние государства зависит главным образом от России. В целом зависимость экономического благосостояния Латвии от России признали 40,8% населения, 48,5% с этим не согласились, а 10,7% респондентов не имели своей точки зрения по этому вопросу. Для сравнения, год назад экономическую зависимость Латвии от России признавали 49,8% опрошенных, не признавали - 45,3%.

В тот же день в Латвии началась Всеобщая перепись крестьянских хозяйств. До этого она проводилась в 1939 году.

В тот же день в Риге начался Всемирный конгресс латвийских евреев.

1 июня 2000 года президент Вике-Фрейберга телепередаче "4-я студия" отметила, что не поддерживает предоставление негражданам права участвовать в выборах самоуправлений, ибо это привилегия исключительно граждан. Президент сказала, что из всех европейских стран только в Финляндии и Эстонии негражданам предоставлено такое право. Когда во время своего недавнего визита во Францию президент задала этот вопрос должностным лицам этой страны, они ответили, что это был бы "абсурд".

В тот же день в Рижском дворце школьников состоялось заседание 1-ого Латвийского детского парламента, в котором приняли участие дети в возрасте от 13 до 15 лет со всей Латвии. Как сообщили в Государственном центре защиты прав детей, цель созыва Детского парламента - установить сотрудничество между детьми различных проживающих в Латвии социальных групп и национальностей, и таким образом способствовать созданию единого общества в Латвии.

1 июня 1999 года Латвия присоединилась к 6-му протоколу Конвенции о защите прав и основных свобод человека, предусматривающему отказ от смертной казни, но оставляющему за государством право сохранить в национальном законодательстве возможность применения этого вида наказания в условиях войны или ее угрозы.

В тот же день Сейм принял постановление "Об обеспечении деятельности президента государства". Бывшему президенту была положена личная охрана, квартира и служебная автомашина и дипломатический паспорт.

В тот же день вступил в силу новый закон «Об образовании».

В тот же день депутаты Рижской думы приняли решение переименовать площадь Латышских стрелков в Ратушную, а также восстановить ее исторические границы. Против восстановления исторического названия площади на заседании думы протестовала фракция социал-демократов, которые заявили, что таким образом предается забвению память о латышских стрелках. В качестве компромиссного решения площадью Латышских стрелков было предложено называть площадь между набережной Даугавы и Музеем оккупации.

1 июня 1998 года года предприниматель Валдис Крисбергс был осужден к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества, но в конце 1999 года досрочно освобожден по амнистии. После восстановления независимости он стал первым депутатом Сейма, попавшим за решетку.

В тот же день в Латвию с двухдневным визитом прибыл Его Королевское Высочество герцог Йоркский принц Эндрю.

1 июня 1996 года в Риге были введены отдельные билеты на трамвай и троллейбус, и отдельно — на автобус.



1 июня 1993 года свою работу закончил Верховный Совет Латвийской Республики, избранный еще в Латвийской ССР и лишивший избирательного права часть своих избирателей. Ему на смену пришел 5-й Сейм.

В тот же день в Ошкалны Огресгальской волости Огрского района была зарегистрирована первая земельная собственность в Латвии. Владельцем земли был Арвидc Берзиньш и ему принадлежало 10,7 га земли. В марте 1999 года он ее продал.

1 июня 1991 года было основано кабельное телевидение Baltcom.

1 июня 1989 года в Латвии были введены талоны на мыло.



1 июня 1983 года в Москве состоялись похороны видного деятеля Коммунистической партии и Советского государства, члена Политбюро ЦК КПСС, председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР, дважды Героя Социалистического Труда Арвида Яновича Пельше. «Арвид Янович был человеком большого сердца и прекрасной ду­ши. Его отличали простота и скром­ность, внимательное и чуткое отно­шение к людям. Безраздельно по­святивший жизнь великому делу коммунистического строительства, он снискал к себе в партии и наро­де глубокое уважение» - сообщил ТАСС. Это последний латыш, урна с прахом которого была вмурована в Кремлевскую стену.

1 июня 1945 года газета «Советское искусство» писала: «В первой половине нюня Московский цирк покажет новую програм­му. Впервые в Москве выступят арти­сты Риги и Вильнюса — роликобежцы Хельманис, эквилибрист на шесте Скучас, балансеры-рекордсмены Гинейка, акробаты Жукаускас, Лукашунас, воздушные гимнасты Беркис, Вилимас, Свенч, Друлле, музы­кальные эксцентрики Маркунс, клоуны-буфф Роланд н Нико, дресси­ровщик Кличис с смешанной группой хищников и другие. Программу будет сопровождать джаз-оркестр Рижского государст­венного цирка под руководством дирижера Клявинш. В паузах, у ков­ра — артист Берман».

1 июня 1938 года газета «Яунакас Зиняс» писала: «Недавно в силу вступили правила, согласно которым, съездившие за границу должны неиспользованную валюту продавать обратно банкам. К этому времени выяснилось, что большая часть граждан правила соблюдает. Но есть такие, кто купил иностранную валюту, но поездку отменил, а валюту обратно не сдал. Против таких граждан валютная комиссия решила уже в ближайшее время ввести большие штрафы».

1 июня 1933 года возглавляемая Янисом Штельмахерcом Объединенная Латышская национал-социалистическая партия призвала: «Латыши и арийцы! Будем строго бойкотировать летние симфонические концерты под управлением жидов!».

1 июня 1924 года летевшие из Риги в Лиепаю на праздник морской авиации два военных аэроплана потерпели крушение в условиях густого тумана. «Летчик Абрам был найден под обломками с раздробленным черепом, сломанными в нескольких местах ногами и оторванными пальцами руки. Рядом с ним был найден со слабыми признаками жизни моторист сержант Бахман, у которого совершенно раздроблены ноги. Через несколько минут Бахман скончался. В связи с ужасными несчастиями празднество было прервано» - писала газета «Сегодня».

1 июня 1923 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Рижская Городская управа постановила обратиться к думе с просьбой о разрешении заложить здание ломбарда по Шлокской ул. № 2 для обеспечения правительственного займа».

1 июня 1920 года Конституционное собрание приняло временную конституцию Латвии.

1 июня 1919 года вышел декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета «Об объединении советских республик России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии для борьбы с международным империализмом», за подписью Калинина. «Мобилизовав против Советской власти все силы монархической и капиталистической контр-революций, мировой капитал стремится общим наступлением на всех фронтах задушить власть рабочих и крестьян. Отпор этой попытке вновь ввергнуть в рабство десятки миллионов русских, украинских, латышских, литовских, белорусских и крымских рабочих и крестьян требует от них теснейшего объединения боевых сил, централизации и руководства в тяжелой борьбе на жизнь и на смерть» - говорилось в декрете.

1 июня 1912 года в Риге на улице Театральной открылся книжный магазин Артура Вальтера и Яниса Рапы, впоследствии ставший крупнейшим издательством Латвии до 1940 года.

1 июня 1899 года в честь 700-летия Риги на Эспланаде была открыта Народнохозяйственная выставка. Продолжалась до 2 сентября, в ней приняли участие 775 фирм, был представлен первый в Латвии фонтан с электрической подсветкой.

Фото - mixnews.lv, president.lv, Сейм ЛР, renatar.livejournal.com, РИА Новости, Википедия.