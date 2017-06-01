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Отказ властей Латвии участвовать в международном проекте "Северный поток 2" (Nord Stream 2) - это близорукая политика, так мэр Вентспилса Айвар Лембергс в интервью радио Baltkom прокомментировал решение Латвии фактически отказаться от заработка в 30 млн евро.

"Я довольно резко высказался по поводу отказа государства от Nord Stream 2 в тот момент, когда никто не высказывался, все молчали, от общественности я никакого осуждения не слышал. Я считаю, что отказ от этого многомиллионного проекта - это близорукая политика", - считает политик.

Латвия, по словам Лембергса, упустила возможность заработать на этом проекте, тогда как нуждается в средствах.

"На этом заработают финны, шведы, датчане и немцы. Немцы прямо сказали, что это их стратегический интерес. Мы выступили против Германии, страны НАТО, сердца Евросоюза. Речь идет об энергетической безопасности Германии. Чтобы газ можно было поставлять Германии в обход третьих стран. И за счет этого можно заработать не ахти, конечно, но у араба 30 миллионов – это 1 евро, а для нас это миллионы", - сказал Лембергс.

Ранее стало известно, что правительство договорилось не поддерживать участие Вентспилсского свободного порта в проекте газопровода Nord Stream 2.

На основе заключений Министерства обороны и Министерства окружающей среды и регионального развития, в которых указано на существенные риски для национальной безопасности, а также с учетом рекомендаций органов безопасности Кабинет министров решил не поддерживать никаких действий на территории Латвии, которые связаны с проектом Nord Strem 2 и способствуют его реализации.

Лембергс ранее заявлял, что отказавшись от данного проекта, Латвия потеряет 25-30 млн евро.