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Сейм принял решение предоставить гражданство Латвии «за особые заслуги» аргентинскому футболисту Кристиану Дамиану Торресу. Последние три года аргентинец выступал за "Лиепаю", в 2015 году стал чемпионом страны и был признан лучшим игроком сезона. Он стал 201-м почетным гражданином с 1995 года.



В тот же день в Париже премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа подписали договор о вступлении Латвии в ОЭСР.

В тот же день на площади Ливов в Риге полиция заметила мужчину, который был одет в костюм Супермена и раздевался перед прохожими. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После того, как полиция доставила мужчину в участок, выяснилось, что он является 29-летним жителем Великобритании. Туристу за мелкое хулиганство был выписан штраф в размере 200 евро, который нарушитель заплатил на месте.

В тот же день, спустя два часа, полиция получила сообщение от сотрудников Центра видеонаблюдения о том, что на улице Грециниеку группа мужчин придумали своеобразное развлечение – наблюдали за несколькими своими товарищами, которые были одеты в платья и демонстрировали половые органы. В течение нескольких минут на место прибыл полицейский экипаж. Сначала одетые в платья англичане отрицали, что публично раздевались, однако когда полицейские указали на находящиеся рядом видеокамеры, признали свою вину. Два задержанных туристов также оказались 29-летними жителями Великобритании, и находились в состоянии алкогольного опьянения. Туристам были выписаны штрафы за мелкое хулиганство в размере 250 евро каждому.

2 июня 2015 года правительство утвердило новые правила дорожного движения, разработанные Министерством сообщения вместе с другими ответственными органами и общественными организациями. Согласно правилам, велосипедисты только в порядке исключения смогут передвигаться по тротуарам, а преимущество на них всегда будет у пешеходов.



В тот же день в Риге на улице Кр Барона был замечен абсолютно голый мужчина. Фотографии очевидца были опубликованы в социальной сети «Фейсбук».

В тот же день членов парламентской комиссии по правам человека и общественным делам ознакомили со статистикой МВД. Депутатам рассказали, что в последнее время в Латвию возвращаются лица, которые длительное время занимались проституцией за рубежом. По возвращении на родину они меняют род занятий. Также сотрудники органов правопорядка сообщили, что на рынке сексуальных услуг стали появляться трансвеститы.



2 июня 2013 года в Канаде в возрасте 103-х лет скончалась Гризельда Кристиня, последняя полноценная носительница ливского языка, говорившая на нем с детства. После её смерти в мире не осталось ни одного человека, для которого ливский язык был бы родным языком или кто говорил бы на нём свободно.

2 июня 2014 года суд Латгальского предместья Риги приговорил к 16 годам заключения Галину Ренгу, которая убила своего 8-летнего сына за съеденную без спроса банку варенья. Убийство было совершено 8 августа 2012 года. Согласно обвинению, мать не разрешила мальчику пойти гулять и заперла его в ванной комнате, где он без спроса съел банку варенья. Женщина и отчим решили физически наказать ребенка и причинили ему травмы, не совместимые с жизнью. Отчим мальчика вскоре после задержания повесился в тюрьме.



2 июня 2012 года несколько сотен человек под дождем приняли участие в «Балтийском прайде» - шествии сексменьшинств, организованном объединением лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и их друзей «Мозаика». Впервые в таком шествии приняли участие министры и депутаты Сейма - министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс и парламентский секретарь МИД Виктор Макаров. Кроме того, участвовали посол США в Латвии Джудит Гарбер и другие американские дипломаты. Шествие собрало много зрителей. Возле улицы Дзирнаву участников шествия освистали примерно 10 человек, которые показывали неприличные жесты и держали плакаты с надписями «Прекратить агрессивную пропаганду гомосексуализма», «Педерастия=педофилия» и др. Полиции удалось не допустить столкновения.

В тот же день в Спилве, возле исторического здания рижского аэропорта, открылся Слет латвийских авиаторов.



2 июня 2011 года Сейм во втором туре президентских выборов избрал главой государства бывшего банкира Андриса Берзиньша.



В тот же день, после президентских выборов, проигравший на них Валдис Затлерс вышел пообщаться с народом возле Рижского замка.

В тот же день в рижском Доме Москвы состоялся благотворительный показ первой русской экранизации «Мастера и Маргариты» Вырученные средства будут направлены на лечение рижского мэра Нила Ушакова, сообщили в Доме Москвы.

2 июня 2009 года правительство решило прекратить участие военнослужащих Национальных вооружённых сил Латвии в миссиях в Косово и в Боснии и Герцеговине.

В тот же день на обочине автодороги Валмиера-Мазсалаца, возле Бауни Валмиерского района была замечена редкая для Латвии птица - черный гриф (Aegypius monachus), сообщил агентству ЛЕТА орнитолог Каспар Фунтс. В предыдущий раз эта птица была замечена в 2004 и 2005 году в Тукумсском районе.



2 июня 2008 года общество "Латвия Тибету" начала акцию "Не покупай китайские товары". Организаторы акции призывали покупателей не приобретать товары китайского производства, а торговцев наклеивать на дверях и витринах своих магазинов надписи "Китайские товары здесь не продаются".

В тот же день в порядке эксперимента в течение месяца было разрешено находиться на газонах в центре Риги между памятником Свободы и ул. Кр.Барона напротив здания Латвийского университета на бульваре Райниса.

В тот же день в газете Latvijas Avīze было опубликовано интервью с известным музыкальным педагогом Янисом Имантсом Бирзкопсом, который предложил выдвинуть режиссера фильма Soviet story Эдвина Шноре на Нобелевскую премию.

2 июня 2007 года представитель Управления по делам гражданства и миграции Диана Богданова сообщилa, что в Регистр жителей Латвии от 87 человек поступили сведения о том, что они разрешают после смерти использовать их ткани и органы. По данным на конец мая, в Регистр жителей было внесено и 410 запретов жителей на использование их тканей и органов после смерти.

В ту же ночь в эстонском городе Куресааре, что на острове Сааремаа, неизвестные ночью в городском парке сломали верхушку и ветки дуба, посаженного 5 августа 2002 года латвийским президентом Вайрой Вике-Фрейберга. Которая тогда сказала, что если дерево зачахнет, то случится война.

2 июня 2006 года Рижский окружной суд приговорил бывшего бойца Рижского ОМОН Вячеслава Сорокина к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества.



В тот же день президент Вике-Фрейберга встретилась в США с президентом Биллом Клинтоном.

В тот же день Сейм одобрил в последнем чтении предоставление латвийского гражданства 16-летнему родившемуся в России хоккеисту Максиму Яковлеву.

2 июня 2005 года Сейм передал комиссиям поправки к Кодексу административных нарушений, предусматривающие более суровые наказания за вождение в нетрезвом состоянии и без водительских прав, вплоть до конфискации машины.

В тот же день министр иностранных дел Артис Пабрикс сообщил, что его министерство проводит расследование жалобы на не соответствующее высокой должности поведение латвийского посла в Норвегии Мариса Клишанса. Согласно письму одного из представителей латышской диаспоры в Норвегии, на мероприятии в честь государственного праздника 18 ноября руководитель посольства злоупотреблял алкоголем и вел себя "как клоун".

2 июня 2004 года советник президента по вопросам истории Антоний Зунда сообщил, что по предложению Вайры Вике-Фрейберги комиссия историков расширит круг своих исследований и в дальнейшем будет изучать преступления против человечества, совершенные оккупационными режимами вплоть до восстановления независимости страны в 1991 году.

В то же утро многих рижан и жителей населенных пунктов в 50 км от столицы испугали громкие раскаты, напоминающие взрывы. Как сообщил министр обороны Атис Слактерис, это натовские истребители F-16 выполняли первое задание с начала патрулирования в неба над странами Балтии. Была получена информация, что над Балтийским морем у берегов Эстонии замечен неизвестный летательный аппарат. Чтобы идентифицировать его, на место происшествия вылетели истребители НАТО. Пролетая над Ригой, они превысили звуковой барьер, вследствие чего раздался громкий хлопок. В ходе проверки выяснилось, что объект "дружественен НАТО".

2 июня 2003 года министр по делам регионального развития и самоуправлений Иварс Гатерс направил рижскому мэру Гундарсу Боярсу, министру экономики Юрису Луянсу, министру культуры Ингуне Рибене и премьер-министру Эйнарсу Репше письма, в которых призывал остановить строительство в Риге, на острове Кипсала офисного здания «Солнечный камень», так как высота здания превышает допустимую этажность.

В тот же день правительственный комитет утвердил список подозреваемых в терроризме лиц, чтобы не допустить финансирования международных террористических организаций через кредитные учреждения Латвии.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга, выступая в Хельсинки на конференции по детской проституции, подчеркнула содействие Интернета распространению детской проституции и сексуального использования детей. Президент сообщила участникам конференции, что Латвия тоже столкнулась с размещением в Интернете порнофильмов и фотографий с участием детей, а также нелегальным бизнесом в этой сфере.

2 июня 2000 года сотрудники полиции Елгавского района задержали ученика 9-го класса основной школы Озолниекской волости по подозрению в попытке вымогательства 15 тысяч долларов США. Янис Д., 1983 года рождения, был задержан после того, как отправил находящемуся на ул.Саулес предприятию письмо с угрозами и требованием заплатить названную сумму. Девятиклассник посылал письма с угрозами уже несколько раз и полиция разыскивала его 2 месяца.

В тот же день в Риге, на Большой эстраде в Межапарке выступил всемирно известный певец Джо Кокер.

2 июня 1999 года был обнародован факт о задержании так называемого "Даугавпилсского шпиона" - 13 мая по подозрению в шпионаже был задержан даугавпилсский журналист Павел Коршенков. Как заявило Министерство внутренних дел, в отношении Коршенкова проводились оперативные действия, чтобы удержать его от поиска контактов с иностранными спецслужбами. К тому же, как констатировала ПБ, у Коршенкова было ярко выраженное нелояльное отношение к Латвийской Республике и желание помочь спецслужбам других стран. 10 сентября это дело было закрыто.

2 июня 1998 года правительство Латвии издало постановление об остановке эксплуатации атомного реактора центра ядерных исследований Латвийской академии наук в Саласпилсе, который работал 37 лет.

В тот же день вступили в силу поправки к закону о приватизации государственных и муниципальных жилых домов, предусматривавшие возможность приватизации квартир вместе с землей.

2 июня 1993 года было подписано «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев». Соглашением определялся порядок переселения граждан с территории одного государства на территорию другого государства, а также механизм защиты имущественных прав переселенцев.

2 июня 1992 года в ходе переговоров Министерства обороны ЛР и СЗГВ был восстановлен суверенитет латвийского воздушного пространства.



2 июня 1988 года в Риге в Доме политпросвещения закончился объединенный пленум творческих союзов Латвийской ССР. По его итогам была принята резолюция, отправленная в Москву делегатам 19-й партконференции и генсеку ЦК КПСС Горбачеву.

2 июня 1938 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила о большом интересе англичан к латышскому празднику песни. «В Латвию собирается ехать целая делегация высших лиц английской церкви» - писала газета. «В эту делегацию входят семь высших духовных лиц, среди них четыре епископа. Руководителем делегации будет епископ Глостерский, одна из популярнейших персон всей английской церковной жизни. Участники делегации свою поездку в Латвию специально задумали так, чтоб смогли принять участие в празднике песни».



Карикатура из журнала "Свари"

2 июня 1927 года был заключен торговый договор между СССР и Латвией.



2 июня 1922 года Латвийскую Республику признала Республика Перу. Об этом сообщалось в декрете перуанского правительства, полученном латвийским послом в Париже.

2 июня 1868 года в Риге,в Гимнастическом зале, состоялся первый театральный спектакль на латышском языке - комедия «Пьяница Бертулис». В честь этого события в Риге в парке Кронвальда установлен памятный камень, якобы на месте, где прошел спектакль, но некоторые краеведы это оспаривают.

2 июня 1863 года в Бишумуйже (теперь Екабпилского района) упал метеорит весом в пять килограммов. Хранился в Тартуском университете.

Фото - facrbbok.com, mixnews.lv, president.lv, livones.net, музей НФЛ, Сейм ЛР, журнал "Свари".