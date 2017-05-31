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На сегодня в Вентспилсе разработана инвестиционная программа на последующие 4 года, при этом инвестиционный пакет составляет почти 200 миллионов евро. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал мэр Вентспилса Айвар Лембергс, добавив, что важно и после выборов сохранить бизнес-интерес у потенциальных инвесторов, чтобы не потерять миллионные инвестиции.

"На сегодняшний день миллионные инвестиции у города в кармане, правда, Вентспилс может их потерять, если какие-то придурки придут к власти. В целом инвестиционная программа на 4 года составляет 200 миллионов евро. Из них 160 млн деньги Евросоюза, плюс деньги госбюджета, какая-то часть Вентспилсского самоуправления и частных инвесторов. Думаю , эта сумма увеличится, поскольку мы работаем по дальнейшему привлечению инвестиций", - сказал вентспилсский градоначальник.

Лембергс рассказал, куда будут вложены инвестиции.

"Если говорить по направлению развития, то в здравоохранении – это реновация больницы, здесь главный акцент на технику и технологии,диагностику и реабилитацию. Во-вторых – это музыкальное среднее училище с концертным залом. По спорту – это направление фитнеса, аэробики, постройка нового плавательного бассейна на 8 дорожек по 50 метров, с реабилитологом и гостиницей. Вся инфраструктура с царского,советского времени будет заменена. Все улицы у нас будут полностью построены с полным освещением, канализацией, и так далее", - рассказал Лембергс.