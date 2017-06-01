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Активность избирателей в Риге первый день досрочного голосования обнадеживает, написал в соцсети Twitter парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс.

"В Риге в первый день предварительного голосования активность была выше (>4,51%), нежели на выборах в 2013 году (3,66%). Обнадеживает", - написал политик.

Rīgā 1. iepriekšbalsošanas dienā vēlētāju aktivitāte bijusi augstāka (>4,51% https://t.co/waKTTYFo7W) nekā 2013.g. vēlēšanās (3,66%). Cerīgi — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) May 31, 2017

Как сообщалось, возможностью предварительного голосования сегодня воспользовались более 38 000 человек, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Больше всего избиратели воспользовались такой возможностью в Риге, где, как численно, так и пропорционально количеству имеющих право голоса была большая активность. Возможностью досрочного голосования воспользовались 19 229 человек, или 4,51 % от общего количества рижан с правом голоса. Тогда как в 2013 году предварительным голосованием воспользовались 15 140 рижан или 3,66% от общего количества, имеющих право голоса.