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В Латвии иммиграция не сократится до 5 000 человек. Такого не произойдет никогда. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала директор департамента социальной статистики Центрального статистического управления (ЦСУ) Маранда Бехмане, комментируя изменение числа жителей в стране.

"У нас всегда будет сохраняться высокий уровень миграции. Может из страны ежегодно будут уезжать не 19 000 человек, но уезжать все равно будут. И нам никогда не удастся сократить это число до 5 000. С такими зарплатами это не удивительно", - заявила Бехмане.

Она также отметила, что самое стремительное сокращение наблюдается в Латгалии. В общем, из 110 краев прирост наблюдается только в девяти, среди которых Рижский район, Царникавский, Бабитский, Адажский и Гаркалнский край.

"За прошедший год численность населения сократилась на 19 000 человек. У меня нет объяснения этому. Рождаемость осталась на прежнем уровне - в 2016 году на свет появилось 22 000 детей. Можно предположить, что миграция способствует повышению материального благосостоянию людей, поэтому и уезжают", - добавила Бехмане.

Она также пояснила, что сейчас сложно отследить перемещения людей, так как они довольно часто меняют съемные квартиры. Многие задекларированы в Латвии, но уже несколько лет проживают в другом государстве.

"Мы не доверяем нашему регистру населения. Наши данные по численности реальных жителей точнее, так как у нас есть доступ к информации персонального уровня. Мы применяем математические подходы для того, чтобы понять где находится человек. Ведь если его нет ни в одном регистре, то это еще не означает, что он уехал из страны", - рассказывает Бехмане.

Напомним, что согласно данным Центрального статистического управления, в начале 2017 года в Латвии проживало почти 1,950 млн человек - на 18 800 меньше, чем годом ранее.