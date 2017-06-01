Вейдемане: необходимо проверять психическое здоровье кандидатов в депутаты (+ОПРОС) (16)

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Эксклюзив | 1 июня 2017 года, 20:38

Необходимо актуализировать вопрос о проверке психического здоровья у кандидатов в депутаты, так считает журналист издания Neatkarīgā Rīta Avīze, публицист Элита Вейдемане.

"Все актуальнее становится предложение проверять состояние психического здоровья кандидатов в депутаты, перед тем, как они участвуют в публичных дебатах...", - написала Вейдемане в сети микроблогов Twitter.

Одна из пользователей соцсети согласилась с Вейдемане. "Возможно, они просто не наделены достаточным интеллектом? Такие пустые речи... :(".

Напомним, в день выборов, в субботу, 3 июня, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон, репортажи с избирательных участков по всей Латвии, мнения экспертов, прогнозы специалистов, опросы и голосования. Вместе с нами в прямом эфире следите за ходом выборов.

А после 22 часов, как только закроются двери избирательных участков, на Radio Baltkom - итоговая послевыборная программа "Город принял". Вместе с нами узнайте, кто принял ваш город в свои руки и кого жители города приняли как своего.

Комментарии 16
А кто2 часа назад
Эту корову из дурки выпустил?
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Оккупант3 часа назад
Вот кто бы мля говорил!Тебя надо в первую очередь на психическое здоровье проверить!ты сама еще та психопатка!Расмешила!))))
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Оккупант2 часа назад
Достаточно вспомнить ее действия и высказывания в адрес русских и про 9 мая,что-бы понимать тот факт,что твайка уже пой ней рыдает!Так что чья бы корова как говорится мычала бы)))
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