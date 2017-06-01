Вейдемане: необходимо проверять психическое здоровье кандидатов в депутаты (7)

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Эксклюзив | 1 июня 2017 года, 19:38

Необходимо актуализировать вопрос о проверке психического здоровья у кандидатов в депутаты, так считает журналист издания Neatkarīgā Rīta Avīze, публицист Элита Вейдемане.

"По-прежнему актуальным остается предложение проверять состояние психического здоровья кандидатов в депутаты, перед тем, как они участвуют в публичных дебатах...", - написала Вейдемане в сети микроблогов Twitter.

Одна из пользователей соцсети согласилась с Вейдемане. "Возможно, они просто не наделены достаточным интеллектом? Такие пустые речи... :(".

Комментарии 7
А кто38 минут назад
Эту корову из дурки выпустил?
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Оккупант50 минут назад
Вот кто бы мля говорил!Тебя надо в первую очередь на психическое здоровье проверить!ты сама еще та психопатка!Расмешила!))))
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9714 минуты назад
В дурке (леопардов) кормят и лекарства дают!
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