Вейдемане: необходимо проверять психическое здоровье кандидатов в депутаты (7)
Эксклюзив | 1 июня 2017 года, 19:38
Необходимо актуализировать вопрос о проверке психического здоровья у кандидатов в депутаты, так считает журналист издания Neatkarīgā Rīta Avīze, публицист Элита Вейдемане.
"По-прежнему актуальным остается предложение проверять состояние психического здоровья кандидатов в депутаты, перед тем, как они участвуют в публичных дебатах...", - написала Вейдемане в сети микроблогов Twitter.
arvien aktuālāks paliek ierosinājums pārbaudīt psihiskās veselības stāvokli deputāta kandidātiem, pirms viņi tiek pie publiskām debatēm...— Elita Veidemane (@elitaveidemane) May 31, 2017
Одна из пользователей соцсети согласилась с Вейдемане. "Возможно, они просто не наделены достаточным интеллектом? Такие пустые речи... :(".
Эту корову из дурки выпустил?
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Вот кто бы мля говорил!Тебя надо в первую очередь на психическое здоровье проверить!ты сама еще та психопатка!Расмешила!))))
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В дурке (леопардов) кормят и лекарства дают!
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