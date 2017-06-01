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Необходимо актуализировать вопрос о проверке психического здоровья у кандидатов в депутаты, так считает журналист издания Neatkarīgā Rīta Avīze, публицист Элита Вейдемане.

"По-прежнему актуальным остается предложение проверять состояние психического здоровья кандидатов в депутаты, перед тем, как они участвуют в публичных дебатах...", - написала Вейдемане в сети микроблогов Twitter.

arvien aktuālāks paliek ierosinājums pārbaudīt psihiskās veselības stāvokli deputāta kandidātiem, pirms viņi tiek pie publiskām debatēm... — Elita Veidemane (@elitaveidemane) May 31, 2017

Одна из пользователей соцсети согласилась с Вейдемане. "Возможно, они просто не наделены достаточным интеллектом? Такие пустые речи... :(".