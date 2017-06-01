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Актер театра Дайлес Интарс Решетин, который агитировал голосовать против "тётенек из Кенгарагса" и объявил бойкот артистам, участвующим в агитационной компании Нила Ушакова, принял участие в досрочном голосовании на выборах в самоуправления Латвии.

"За справедливое и латышское руководство столицы! Верю, что у нас получится!", - написал актер в сети микроблогов Twitter.

Par godīgu un latvisku galvaspilsētas pārvaldi! Ticu, mums izdosies! pic.twitter.com/jkYFbJqCtm — Intars Rešetins (@Resetins) June 1, 2017

Для того, чтобы мотивировать молодых людей принять участие в предстоящих 3 июня выборах продюсерское агентство "Divi Gani" создало видеоролик, в съемках которого приняли участие актер театра Дайлес Интарс Решетин, радио ведущий Томс Гревиньш и хоккеист Каспарс Даугавиньш.

Один из участников агитационного ролика актер Интарс Решетин, который на днях объявил бойкот участвующим в агитационных мероприятиях мэра Риги Нила Ушакова артистам, указал, что за нынешнюю власть в Риге голосуют "эти тетеньки из Пурвциемса, Кенграгса и других спальных районов, но этому пора поставить точку".

Эту фразу многие пользователи социальных сетей восприняли, как уничижительную. Некоторые комментаторы к ролику на платформе You Tube подвергли его критике.

Как писал портал Mixnews, актер театр Дайлес Интарс Решетин написал на своей странице в социальной сети Twitter, что не хочет иметь дело с теми певцами и актерами, которые принимали участие в поддерживающих партию "Согласие" мероприятиях, в частности с Ольгой Раецкой и Самантой Тиной.

Как пишет портал Jauns.lv, в своем Twitter актер просит стереть свой номер телефона всех коллег которые выступали на мероприятиях в поддержку объединенного списка "Согласие"/Честь служить Риге.

Ольга Раецка на эти упреки ответила, что она так низко не упадет. Пока нас будут стравливать, никакого единства в Латвии не будет. Музыку не надо смешивать с политикой, дайте людям делать свою работу", - сказала певица порталу Кasjauns.lv.

В свою очередь, Саманта Тина сообщила радио Baltkom о том, что не хотела бы уделять этому сообщению особое внимание, поэтому она отказалась комментировать ситуацию.