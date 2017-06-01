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Пользователь социальной сети Twitter, некий руководитель проектов Марис Лусте задался вопросом, готовы ли кто-то из политиков, которые придут к власти в Вентспилсе, убрать памятник члену Коммунистической партии Яну Фабрициусу.

Vai kāds Ventspils mēra kandidāts sola aizvākt no pilsētas centra čali, kurš veda sarkanos 1.kaujā pret Latvijas neatkarību? #Fabriciuss pic.twitter.com/HUimKXpLjZ — Māris Luste (@MLuste) May 31, 2017

"Какой-нибудь из кандидатов обещает убрать из центра города парня, который вел красноармейцев во время Первой мировой войны против независимости Латвии?", - написал пользователь соцсети, снабдив свой пост хештегом #Фабрициус (#Fabriciuss)

Справка c портала travelzone.lv

Памятник Яниса Фабрициуса (Jāņa Fabriciusa piemeneklis), установлен в латвийском городе Вентспилс.

Памятник открыт 21 февраля 1954 года. Скульптор Янис Зариньш. Архитектор В. Романе.

Ян Фрицевич Фабрициус (на латышском языке Jānis Fabriciuss, 14 (26) июня 1877 Злекас, Виндавский уезд, Курляндская губерния, Российская империя— 24 августа 1929 года утонул, спасая пассажиров самолёта, упавшего в море вблизи города Сочи). Член Коммунистической партии с 1903.

Командир и комиссар Красной Армии во время гражданской войны. В 1922—1923 годах — начальник Объединённой белорусской военной школы имени ЦИК БССР (Минск). После войны командир дивизии, командир 4-го стрелкового корпуса в Витебске (1927—1928), с 1928 помощник командующего Кавказской армией. С 1927 член ЦК ВКП(б). Первый командир Красной Армии, награждённый четырьмя орденами Красного Знамени.

Железный Мартын — так называли Фабрициуса не только друзья, но и враги за его бесстрашие, огромную духовную и физическую силу.