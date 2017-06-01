"Будущих" руководителей Вентспилса просят снести памятник "врагу независимости" (+ОПРОС) (4)

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Эксклюзив | 1 июня 2017 года, 21:18

Пользователь социальной сети Twitter, некий руководитель проектов Марис Лусте задался вопросом, готовы ли кто-то из политиков, которые придут к власти в Вентспилсе, убрать памятник члену Коммунистической партии Яну Фабрициусу.

"Какой-нибудь из кандидатов обещает убрать из центра города парня, который вел красноармейцев во время Первой мировой войны против независимости Латвии?", - написал пользователь соцсети, снабдив свой пост хештегом #Фабрициус (#Fabriciuss)

Справка c портала travelzone.lv

Памятник Яниса Фабрициуса (Jāņa Fabriciusa piemeneklis), установлен в латвийском городе Вентспилс.

Памятник открыт 21 февраля 1954 года. Скульптор Янис Зариньш. Архитектор В. Романе.

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Ян Фрицевич Фабрициус (на латышском языке Jānis Fabriciuss, 14 (26) июня 1877 Злекас, Виндавский уезд, Курляндская губерния, Российская империя— 24 августа 1929 года утонул, спасая пассажиров самолёта, упавшего в море вблизи города Сочи). Член Коммунистической партии с 1903.

Командир и комиссар Красной Армии во время гражданской войны. В 1922—1923 годах — начальник Объединённой белорусской военной школы имени ЦИК БССР (Минск). После войны командир дивизии, командир 4-го стрелкового корпуса в Витебске (1927—1928), с 1928 помощник командующего Кавказской армией. С 1927 член ЦК ВКП(б). Первый командир Красной Армии, награждённый четырьмя орденами Красного Знамени.

Железный Мартын — так называли Фабрициуса не только друзья, но и враги за его бесстрашие, огромную духовную и физическую силу.

Комментарии 4
Eduard Jevdokimov39 минут назад
Памятники сносят еще и книги жгут только идейные нацисты... Нормальный образованный и культурный человек историю уважает а не стирает.
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Irina Smirnova20 минут назад
Какие такие будущие руководители ?
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Владислав Астратьев34 минуты назад
Чем вам памятники по мешали со всем сума посходили
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