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Население Латвии стремительно стареет, рассказала в эфире радио Baltkom директор департамента социальной статистики Центрального статистического управления Маранда Бехмане, пояснив, что это происходит потому, что страну быстрыми темпами покидают молодые работоспособные люди.

"Уезжают в основном люди из сегмента 25-49 лет. А это те люди, которые работают. И конечно, Латвия стареет, это видно по всем статистическим данным. Если сравнивать с 2010 годом, то число латышей сократилось на 35 тысяч. Пропорциональное снижение наблюдается у всех национальностей - у русских, белорусов, украинцев, поляков. И если мы сравниваем зарплаты, которые платят бизнесмены у нас и за границей - разница же огромна! В Латвии, к примеру, за один час платят 5,60 евро, а в Дании - 35. У нас открытые границы, и конечно, ни один предприниматель не хочет, чтобы его работники уезжали, но есть реальность. Нужны срочные реформы в экономике, надо привести в порядок образование, здравоохранение", - заявила Бехмане.

Напомним, как писал Mixnews, что согласно данным Центрального статистического управления, в начале 2017 года в Латвии проживало почти 1,950 млн человек - на 18 800 меньше, чем годом ранее.