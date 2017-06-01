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Новые технические средства позволяют дорожной полиции значительно снизить коррупционные риски и помогут при фиксации нарушений, рассказал в эфире радио Baltkom начальник главного управления полиции порядка Артис Велшс.

"Мы стали использовать технические возможности, которых просто не было раньше. У нас есть внутренний приказ, запрещающий использовать машины без специального оборудования: видеозапись, аудиозапись в салоне. Если около машины открывают двери, то аудиозапись тоже включается", - рассказал глава Полиции порядка.

Инспекторы находятся под постоянным контролем начальства, сообщил он.

"Руководители в регионах, на участковом уровне, подключены к специальной системе. Командир имеет возможность подключиться к любой машине, включить звук, послушать, что говорят работники. Скоро мы надеемся получить новые индивидуальные видеокамеры, которые будут включаться, когда инспектор дорожной полиции останавливает нарушителя. Камера будет находится непосредственно на светоотражающем жилете", - пояснил Велшс.

Дать взятку инспектору полиции очень сложно, а в дальнейшем станет еще сложнее, заявил он.

"Взятка, это не решение проблемы, это - преступление. И ситуация в последние годы менялась к тому, что дать эту взятку уже очень трудно. У нас есть специальная служба внутренней безопасности, которая как раз занимается раскрытием таких преступлений", - сказал Велшс.

В последнее время введены несколько новых правил, снижающих коррупционные риски, заявил он.

"Также очень целенаправленно мы работаем на коррупционную среду и в этом году в начале февраля был подписан специальный приказ, о запрете работать в таких местах, где характерны только формальные нарушения. Ни для кого не секрет, что порой инспекторы специально становились в таких местах, не занимались аварийными ситуациями, а искали мелких нарушителей там, где в этом не было необходимости. Сейчас региональные руководители отвечают за то, чтобы мы в таких местах больше не работали. Также сейчас запрещено использовать транспортные средства у которых не работает система аудио- и видеозаписи. Теперь сам процесс взятки стал очень непростым", - пояснил Артис Велшс.

Напомним, согласно данным опроса SKDS, у жителей Латвии за последние 7 лет значительно выросла нетерпимость к взяткам дорожной полиции.

В марте этого года на вопрос о том, является ли морально приемлемой дача денег дорожному полицейскому, 56% опрошенных заявили, что это морально неприемлемо, тогда как в 2010 году такой ответ дали 34% респондентов.