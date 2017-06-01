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Дети в неблагополучных странах не страдают аллергиями, потому что не живут в стерильных условиях, эта болезнь - проблема развитых государств, где детям создаются стерильные условия. Такое мнение высказала в рамках посвящённой аллергии программы "Круглый стол" на радио Baltkom доктор медицинских наук, профессор, врач аллерголог и иммунолог в лечебно-диагностическом отделение в российской Университетской детской клинической больнице Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Ася Кудрявцева.

"Существует так называемая гигиеническая теория, которую люди понимают совершенно по разному. Был даже коммерческий проект, в котором предлагалось для профилактики аллергии кормить детей высушенными глистами. К счастью, этот проект не нашёл поддержки во врачебном сообществе и провалился. Сама по себе гигиеническая теория связана с изоляцией - мы максимально устраняем ребёнка от контакта с живыми бактериями. Но было замечено, что дети, которые рождаются в неблагополучных странах Африки, в Непале, в Индии, не страдают от аллергий. Когда начали изучать этот вопрос, стали говорить о микробиоме кишечника, так как все аллергические заболевания начинаются с пищевой аллергии. Кишечный барьер - первое, что преодолевают вещества, вызывающие аллергическую реакцию. Поэтому очень важен момент формирования этого барьера. У младенцев кишечный барьер формируется микробиомом кишечника в первые часы жизни. Если ребёнка, который рожден через кесарево сечение, неонатолог не приложит к груди матери, а положит сразу на стол, то первые полученные им в желудочно-кишечный тракт микробы будут со стола. Поэтому очень важно, чтобы первый контакт новорожденного был с матерью», - сказала Кудрявцева.

Также доктор пояснила, что дети, чей первый контакт был именно с матерью, впоследствии могут контактировать с более грязной средой без риска заболеть.

"Следующий контакт новорожденного должен быть с более грязной средой, например, с домашними животными (мать подоила скот и подошла к ребенку, не помыв руки – ребенок получает новые бактерии) и благодаря этому, его иммунитет будет укрепляться. Именно по этой причине в Индии и других менее благополучных странах дети не страдают аллергией. Не надо содержать ребенка в стерильных условиях, это делает его только слабее»,- подчеркнула доктор.

Аллергия, как отдельная болезнь, выделяется учеными уже с 17-го века, но только сейчас врачи приблизились к пониманию ее действия, пояснила она.

"Аллергия – давно известное заболевание. Есть литература 17-го и 18-го веков, где описывается симптомы бронхиальная астмы, как одного из самых тяжелых аллергических заболеваний. Сам термин "аллергия" был введён венским педиатром Клеменсом Фон Пирке в начале 20 века. Современные врачи шагнули гораздо дальше в изучении аллергии", - отметила аллерголог.

По словам доктора Кудрявцевой аллергия (др.- греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — воздействие) – странное и неприятное влияние чужеродных веществ на наш организм. И чтобы это влияние произошло, чужеродные вещества должны проникнуть очень глубоко и достигнуть клеток иммунной системы.

"Важно знать, что вещества, вызывающие аллергию, всегда находились вокруг нас. Пыльца, пылевой клещ, домашние животные – это все было и в 15-м, и в 18-м веках. Но иногда нам кажется, что в мире произошли грандиозные изменения – природа стала другой, вещества, с которыми мы контактируем, стали другими и так далее. На самом деле все осталось неизменным. Изменились только мы. Теперь наша жизнь протекает в слишком стерильных условиях", - заявила Ася Кудрявцева.

Напомним, 31 мая на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная аллергии.