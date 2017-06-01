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Лето в этом году будет теплее обычного. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круминя, говоря о климатических изменениях.

"На фоне глобального потепления не могу сказать, что это лето будет холодным. С большей уверенностью могу заявить, что оно будет теплее среднего. Ожидаются волны жарких дней", - делится прогнозами Круминя.

Она также отметила, что несмотря на прохладное начало июня, жаркие дни в этом месяце все-таки ожидаются.

"Да, они не будут постоянными. Жара все время будет чередоваться с умеренными погодными условиями", - сообщила гидрометеоролог.

Круминя рассказала, что глобальные климатические изменения чаще приносят за собой экстремальные явления, которые раньше в аналогичные сезоны не наблюдались.

"Существенные изменения погоды касаются зимы. Температура воздуха и количество осадков наиболее нестабильны в зимние месяцы. Осадков становится больше, но только за счет дождей. Если говорить о будущем, то этот процесс будет продолжаться. Ближайшие сто лет снежные зимы будут наступать все реже и реже", - добавила она.

Напомним, что 10, 11 и 12 мая, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, были побиты национальные рекорды холода. В ночь на 12 мая, в некоторых регионах Видземе, была зарегистрирована температура до -5..-6 градусов.