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Правительство Белоруссии признает легитимность присоединения Крыма к России на международном уровне, однако внутри страны белорусское руководство зачастую занимает противоположную позицию. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал редактор отдела политики белорусского портала Tut.by Артем Шрайбман.

"Сразу после аннексии было голосование в ООН, если помните, там всего десять стран поддержали Россию. И Беларусь была среди этих десяти стран. Украина обиделась, ненадолго, правда, но тем не менее. Все подумали - ну, значит, косвенно признали российские действия. А потом, в 2015 году, в Беларуси напечатали новые карты. Государственное предприятие "Белкартография" напечатало новые карты, в них Крым был покрашен в украинские цвета. Я как журналист позвонил на предприятие, спрашиваю - вы это сами приняли решение Крым оставить Украиной? Нет, нам в МИДе сказали. Понимаете? Это и есть сущность белорусской позиции. Когда нужно координироваться, публично показать лояльность России - да. Но внутри страны, или когда нужно не ругаться с Украиной, дипломаты, президент, министр иностранных дел, все говорят о том, что мы за целостность Украины. Но не уточняют, в каких границах. Это такое искусство современной белорусской дипломатии", - сказал Шрайбман.

Добавим, в понедельник в Риге была представлена книга "Внешняя политика Белоруссии: 360°" (Belarusian Foreign Policy: 360°), посвященная отношениям между Белоруссией и Евросоюзом, а также Россией после присоединения Крыма в 2014 году.