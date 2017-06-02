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В Латвии, в пятницу, 2 июня наступил так называемый "День тишины", когда за сутки до назначенных на 3 июня муниципальных выборов запрещена любая политическая агитация.

Отслеживать не нарушается ли законодательство относительно предвыборной агитации, на избирательных участках будут внимательно следить председатели участковых комиссий. Об этом ранее в программе "Разворот" на радио Baltkom высказал руководитель Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс.

"За тем, чтобы не было агитации на самом участке, а также в 50 метрах от этого места, следит председатель участковой комиссии. Если он не может справиться, то вызывают полицию. KNAB следит за тем, чтобы все агитационные расходы и дохода находились в рамках закона. А если в дни тишины, в пятницу и субботу, на столбах и заборах есть реклама, то надо обращаться в полицию. Эти три инстанции и следят за агитаторами", - рассказал он.

В предвыборной период и в день выборов ПБ работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить законное проведение голосования, в том числе отслеживает случаи незаконной агитации.

В целом ПБ получила уже несколько сигналов о случаях незаконного воздействия на избирателей и проводит их проверку.

ПБ просит население по телефону 67208964 или по электронной почте "dpdd@dp.gov.lv" в любое время суток информировать о попытках подкупа или потенциальных противозаконных действиях членов избирательных комиссий.

Напомним, в среду, 31 мая началось предварительное голосование на выборах в латвийские самоуправления. В четверг, 1 июня, можно было проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов. В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов.

Гражданам предстоит избрать 119 региональных органов власти: 110 краевых дум и 9 дум городов.

3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон, репортажи с избирательных участков по всей Латвии, мнения экспертов, прогнозы специалистов, опросы и голосования. Вместе с нами в прямом эфире следите за ходом выборов.

А после 22 часов, как только закроются двери избирательных участков, на Radio Baltkom - итоговая послевыборная программа "Город принял". Вместе с нами узнайте, кто принял ваш город в свои руки и кого жители города приняли как своего.