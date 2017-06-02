На радио Baltkom - российские поэты Лев Рубинштейн и Галина Рымбу
Эксклюзив | 2 июня 2017 года, 14:00
Лев Рубинштейн
Сегодня, после 15.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - российский поэт, литературный критик, публицист и эссеист Лев Рубинштейн и российская поэтесса, политолог, философ Галина Рымбу.
Галина Рымбу
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: facebook.com/Лев Рубинштейн, facebook.com/Рымбу Галина