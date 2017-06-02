Эксклюзив |

Лев Рубинштейн

Сегодня, после 15.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - российский поэт, литературный критик, публицист и эссеист Лев Рубинштейн и российская поэтесса, политолог, философ Галина Рымбу.

Галина Рымбу

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/Лев Рубинштейн, facebook.com/Рымбу Галина