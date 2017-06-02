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Сегодня в 40 странах мира отмечается День безопасного пересечения железнодорожных путей. В рамках социальной кампании Dzirdi.Redzi.Dzīvo, которая как раз и посвящена безопасности вблизи железной дороги, предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) провело очередную акцию-призыв к надежному пересечению опасных участков движения под названием "Брось телефон и живи".

Как в интервью MIX TV отметил председатель LDz Эдвин Берзиньш, использование различных инновационных гаджетов - тренд неплохой, но отнимает много внимания, а оно крайне необходимо близ железнодорожных путей.

"Эта проблема наблюдается не только в Латвии, но и в других странах. В этот раз мы сделали акцент на использование рядом с железной дорогой не только мобильных телефонов, но и компьютеров и прочих гаджетов. Сфера IT-технологий развивается очень стремительно, это не есть плохо, но при этом присутствует большое но! Крайне важно не терять бдительности и придерживаться всех правил безопасности, пересекая ж/д пути", - сказал глава LDz.

Берзиньш также рассказал о главных правилах пересечения железнодорожных путей, отметив, что даже в экстренной ситуации, если, например, на рельсы выбежал человек, поезд остановить практически невозможно.

"Самое важное, что пересекать железную дорогу можно только в специально разрешенном для этого месте. И второе - никогда не пересекайте пути, когда на светофоре горит красный свет. Здесь важно понимать то, что поезд просто напросто не может взять и резко остановиться. Даже не играет роли, какое расстояние осталось - 500 метров или 1 километр до опасного участка, это абсолютно без разницы. С технической точки зрения, это практически нереально", - заключил председатель предприятия.

Между тем, председатель общества "Esi brīvs", специалист по процессам зависимости Даце Цайца, пояснила, каким образом появляется зависимость от гаджетов.

"Это достаточно хитрый процесс, он возникает постепенно. Поначалу мы используем гаждет пару минут в день, потом это перерастает в полчаса, потом в час и так мы втягиваемся в это дело все больше и больше. Это своего рода отдых от остальных дел, мы как будто отключаемся от реальности. В этом даже и нет ничего плохого, если вы не увлечены телефоном в опасных для этого местах. Например, к таким местам можно причислить железную дорогу или же, когда водитель автомобиля пишет смс-сообщения, пока горит красный свет светофора", - сказала Цайца.

Добавим, что в ходе акции проводятся различные информационные и образовательные мероприятия с тем, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам безопасности на железной дороге.