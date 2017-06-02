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Фотография экс-премьера Индулиса Эмсиса, где он снят выходящим из моря в обнаженном виде, висит у него в доме, в родовом поместье в Салацгриве. Об этом Эмсис рассказал в программе “Личное утро” на радио Baltkom.

“Эта фотография нашей семье очень нравится, она считается реликвией и увеличена до размера плаката. То, что ее тогда центральная пресса поставила на первую полосу, это было довольно шикарно, да”, - вспоминает Эмсис.

Фотография, на которой Индулис Эмсис “в костюме Адама” выходит из моря, появилась в Diena в 1999 году, на следующий день после выдвижения на должность премьер-министра. Подпись под снимком гласила, что он сделан летом 1999 года, и "будущий кандидат в премьеры вместе с другими известными в обществе людьми демонстрировал свою наготу".

Позже Эмсис высказался по поводу пикантного снимка в журнале Privātā dzīve. "Жаль, что журналисты мне не позвонили, поскольку у меня есть и рентгеновские снимки, где некоторые мои органы можно рассмотреть еще более подробно".

Полностью интервью можно посмотреть здесь.