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Партии, у которых нет центральной идеи, а есть только желание попасть во власть, бесследно исчезнут. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший премьер-министр Латвии, а также экс-спикер Сейма Индулис Эмсис, говоря о партийных программах, как о главном элементе взаимодействия политиков и граждан.

"Сейчас у партий нет идеи в центре мышления. В центре мышления у них - власть, желание попасть к власти. А ведь для партии очень важно знать, что делать, попав в эту власть, чем партия будет отличаться от других. Сколько мы помним партий, которые были у власти, и ушли. Их было много - пропали бесследно. И почему пропали? Потому что не было центральной идеи! Сегодня надо читать, надо очень много изучать, как изменяется мир, что делают другие. И я считаю, что надо бить тревогу, что у нас нет таких партийных программ, которые могли бы соответствовать сегодняшнему дню", - сказал Эмсис.

Напомним, завтра, 3 июня, в день выборов, участки для голосования будут открыты с 7 до 22 часов. Гражданам предстоит избрать 119 региональных органов власти: 110 краевых дум и 9 дум городов.