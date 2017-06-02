Эмсис: партии, желающие только власти, бесследно исчезнут (3)

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Эксклюзив | 2 июня 2017 года, 19:50

Партии, у которых нет центральной идеи, а есть только желание попасть во власть, бесследно исчезнут. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший премьер-министр Латвии, а также экс-спикер Сейма Индулис Эмсис, говоря о партийных программах, как о главном элементе взаимодействия политиков и граждан.

"Сейчас у партий нет идеи в центре мышления. В центре мышления у них - власть, желание попасть к власти. А ведь для партии очень важно знать, что делать, попав в эту власть, чем партия будет отличаться от других. Сколько мы помним партий, которые были у власти, и ушли. Их было много - пропали бесследно. И почему пропали? Потому что не было центральной идеи! Сегодня надо читать, надо очень много изучать, как изменяется мир, что делают другие. И я считаю, что надо бить тревогу, что у нас нет таких партийных программ, которые могли бы соответствовать сегодняшнему дню", - сказал Эмсис.

Напомним, завтра, 3 июня, в день выборов, участки для голосования будут открыты с 7 до 22 часов. Гражданам предстоит избрать 119 региональных органов власти: 110 краевых дум и 9 дум городов.

Комментарии 3
Следовательно,1 час назад
пока в Латвии есть "5 колонна", партии будут.
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Alex1 час назад
Ничего подобного !Все эти мелкие партейки уже давно создаются думаю другими ,которые и рулят.Создаются для будующих "коалиций" ,для страховки своих грустных результатов...Видимость большой политической "оппозиции", которая используется, что бы не пропустить "ненужных" наверх.Уговорить электорат голосовать за себя рулилы не могут,а уговорить "лидеров" партбригад числом 100 человек уже легче .А шантажом,страхами,фобиями,пряниками,должностями - это дело второе .
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нет1 час назад
сколько же их было,премьеров,разворовавших и убивших местную экономику?преступники.
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