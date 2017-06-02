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Актер театра Дайлес Интарс Решетин после своих нелицеприятных высказываний в адрес жителей спальных районов Риги, решил перед ними извиниться, обвиняя пиар-специалистов мэра Рига Нила Ушакова в манипулировании обществом, об этом актер сообщил в социальных сетях Facebook и Twitter.

Mixnews публикует пост Интарса Решетина в переводе на русский язык

Нил Ушаков и его PR-специалисты хорошо поработали, чтобы мое приглашение к рижанам идти и голосовать, интерпретировать в желаемом для себя свете.

Я никогда не принижал и не будут принижать ни одного жителя Латвии (в данном случае Риги). У нас один дом, полагаю, и одна цель – жить в свободной, честно управляемой стране и в городе, и в моем случае – в латышском, так как я учитывал геополитическую ситуацию, когда в соседней Украине идет война с Россией, с которой очень дружен Ушаков. Поясню, что я имел ввиду, говоря о трех тетеньках из Пурвциемса, Кенгарагса и других спальных районов.

Я хотел сказать, что важно учитывать живущих там приверженцев "Согласия", так как допускаю, что Нил, как заядлый игрок, не только, как "свой", не только потому, что для некоторых (из проживающих там) во дворах навел марафет, обустроив внутренние дворы, отремонтировав русскоязычные школы и детские сады, не потому, что часть из жителей спальных районов в основном смотрят Российские телевизионные каналы и подвержены "мягкой власти" российской пропаганды, которая указывает, что НАТО является самой большой бедой для Латвии.

Но также и потому, что многие из них проработали всю жизнь в Латвии и наконец-то почувствовали, что про них кто-то думает. Нил во время своего правления осуществил социально-чувствительную политику (которую, между прочим, я считаю правильной), а именно - поддержка пенсионеров (чествование юбиляров, бесплатный общественный транспорт и т.д.) . Он достиг своей цели, так как эта часть общества стала легко управляема и не позволяет им увидеть картину в целом. (и, если в результате интерпретации Ушакова я кого-то обидел, очень извиняюсь).

Поэтому обращаюсь к потенциалу – призываю идти и голосовать неопределившегося рижанина!!!

P.S. И тем, кто думает, что мне кто-то за эти так называемые "активности" заплатил деньги, то скажу сразу, вы ошибаетесь. Я высказываю только свое мнение и надеюсь, что, по возможности, большинство рижан не станут бойкотировать эти муниципальные выборы, как это было в предыдущие два раза.

P.P.S. Это все напомнило старое хорошее высказывание: "Никогда не ссорься с ИДИОТОМ, так как, во-первых, он тебя опустит до своего уровня, а после этого задавит тебя опытом!" :))

P.P.P.S. Нил Ушаков заблокировал меня на Facebook, чтобы я не мог ему ответить и дискутировать в соцсети, поэтому призываю хорошо настроенных по отношению ко мне людей максимально РАСШАРИТЬ это сообщение, чтобы жители спальных районов услышали, что извиняюсь перед ними из-за интерпретации Ушакова!

Как сообщал портал Mixnews, Для того, чтобы мотивировать молодых людей принять участие в предстоящих 3 июня выборах продюсерское агентство "Divi Gani" создало видеоролик, в съемках которого приняли участие актер театра Дайлес Интарс Решетин, радио ведущий Томс Гревиньш и хоккеист Каспарс Даугавиньш.

Один из участников агитационного ролика актер Интарс Решетин, который на днях объявил бойкот участвующим в агитационных мероприятиях мэра Риги Нила Ушакова артистам, указал, что за нынешнюю власть в Риге голосуют "эти тетеньки из Пурвциемса, Кенграгса и других спальных районов, но этому пора поставить точку".

Другой пользователь оставил такой комментарий: "После этого ему надо было призвать к единению латвийского народа. ДБ, БЛ".﻿

А еще один комментатор иронично указал, что судя по высказываниям Решетина "можно предположить, что в Пурвциемсе и Кенгарагсе не живут люди. Наверное, настало время Пурвциемсу и Кенгарагсу получить независимость от Риги, чтобы не мешать жить таким людям".

Другие комментарии

"Раньше у латышских нациков была угроза, российские танки, то теперь они пугают тетеньками со спальных районов. Больные люди, что они там смотрят и читают, раз им так мозги промыли. А может на наркоте сидят?"

Laikam Rešetins ir no tiem cilvēkiem, kuri visu mūžū dzīvo centrā un domā, ka rajonos dzīvo tikai urlas :D Paliek bail, ka aktieris kurš tev patīk istenībā ir..šāds... Negribās vairs iet uz viņa izrādēm pēc viņa izteikumiem :( Drausmas﻿

Mani interesē tāds maz sīkumiņš, nebūtisks, kā ar SIRDSAPZIŅU intaram rešetinam, tomam grēviņam, kasparam daugaviņam !!!? Vai nebūs tā, ka pēc daudziem gadiem, pašiem savus pirkstus nāksies ēst.

Получается что они жителей спальных районов за людей не считают? делят опять народ и разжигают рознь. Нацики совсем уже ах*ели. в Латвии себя чувствуют так же хорошо как при Гитлере﻿

Как писал портал Mixnews, актер театр Дайлес Интарс Решетин написал на своей странице в социальной сети Twitter, что не хочет иметь дело с теми певцами и актерами, которые принимали участие в поддерживающих партию "Согласие" мероприятиях, в частности с Ольгой Раецкой и Самантой Тиной.

Как пишет портал Jauns.lv, в своем Twitter актер просит стереть свой номер телефона всех коллег которые выступали на мероприятиях в поддержку объединенного списка "Согласие"/Честь служить Риге.

Ольга Раецка на эти упреки ответила, что она так низко не упадет. Пока нас будут стравливать, никакого единства в Латвии не будет. Музыку не надо смешивать с политикой, дайте людям делать свою работу", - сказала певица порталу Кasjauns.lv.

В свою очередь, Саманта Тина сообщила радио Baltkom о том, что не хотела бы уделять этому сообщению особое внимание, поэтому она отказалась комментировать ситуацию.