Стоматолог: латвийцам не повезло с "голливудской улыбкой" (3)

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Эксклюзив | 2 июня 2017 года, 17:51

В Латвии и других странах Балтии у людей от природы не совсем белые зубы, с этим следует считаться, рассказал в программе "Разворот" на радио Baltkom президент Латвийской ассоциации стоматологов Андис Паэглитис.

Поэтому, по его словам, многие даже молодые люди, чтобы добиться “голливудской улыбки”, постоянно отбеливают зубы или ставят белые коронки.

"Такая естественная голливудская улыбка в Латвии практически невозможна. У всех разные гены, и надо понимать, что может не быть так, как на картинке. Тут надо говорить со своим врачом", - пояснил специалист.

Он добавил, что зубы, конечно, вопрос серьезный, но главное, чтобы человек был хороший.

"Конечно, очень важно, какие зубы, Но самое важное - какой человек!" - пошутил специалист.

Как уже сообщалось, только у 23% жителей Латвии есть все постоянные зубы, свидетельствует исследование Центра профилактики и контроля заболеваний о привычках, влияющих на здоровье населения.

Комментарии 3
кот1 час назад
В нашем государстве не до голливудской улыбки-зубы бы на полку не положить от голода.Наверное здоровые зубы только у стамотологов.Ведь приходится за несколько посещений стамотолога тратить всю свою минимальную зарплату.А потом сосать лапу беззубым ртом.
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НеПётр30 минут назад
Пять посещений протезиста по 30 минут - 900 евро.
Рентген полости рта 10 минут - 50 евро.
Таких тарифов нет даже в сервисе MASERATTI...
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Xenoid56 минут назад
Если чистить зубы 2 раза в день правильно и хорошей зубной пастой, то к стоматологу Вам понадобится обращаться лишь за процедурой гигиены. Исключение, когда генетическая предрасположенность, например, к пародонтозу.
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