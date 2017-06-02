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В Латвии и других странах Балтии у людей от природы не совсем белые зубы, с этим следует считаться, рассказал в программе "Разворот" на радио Baltkom президент Латвийской ассоциации стоматологов Андис Паэглитис.

Поэтому, по его словам, многие даже молодые люди, чтобы добиться “голливудской улыбки”, постоянно отбеливают зубы или ставят белые коронки.

"Такая естественная голливудская улыбка в Латвии практически невозможна. У всех разные гены, и надо понимать, что может не быть так, как на картинке. Тут надо говорить со своим врачом", - пояснил специалист.

Он добавил, что зубы, конечно, вопрос серьезный, но главное, чтобы человек был хороший.

"Конечно, очень важно, какие зубы, Но самое важное - какой человек!" - пошутил специалист.

Как уже сообщалось, только у 23% жителей Латвии есть все постоянные зубы, свидетельствует исследование Центра профилактики и контроля заболеваний о привычках, влияющих на здоровье населения.