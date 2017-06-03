Эксклюзив |

в 16 часов над алкогольным отделом супермаркетана ул. Сахарова в Риге пять 10-метровых бетонных плит оторвались от балки перекрытия на высоте 6 метров. В магазине объявили тревогу, к 16.25 эвакуация была завершена. Магазин был закрыт.



В тот же день премьер-министр Марис Кучинскис осмотрел новый забор на границе с Россией и заметил, что ещё много надо сделать, чтобы обустроить внешнюю границу ЕС и НАТО.



3 июня 2015 года президентом Латвии был избран министр обороны Раймондс Вейонис (Союз «зеленых» и крестьян). В ходе голосования в Сейме за него проголосовало 55 депутатов. Против были 42 парламентария, один бюллетень был признан недействительным, а один депутат не участвовал в голосовании. На пост президента претендовали четыре кандидата — Мартиньш Бондарс (Латвийское объединение регионов), Сергей Долгополов («Согласие»), Раймондс Вейонис (Союз «зеленых» и крестьян) и Эгилс Левитс, выдвинутый депутатами Национального объединения и других партий. Первыми словами президента после избрания были: «Laikam no sākuma jāierauj!» («Наверно, сперва надо бы дернуть»). Выйдя на трибуну Сейма, Вейонис налили себе минеральной воды и сделал несколько глотков. Фраза стала крылатой.



3 июня 2014 года президент Андрис Берзиньш в Варшаве участвовал в совместном завтраке президентов стран Восточной Европы и президента США Барака Обамы.

3 июня 2013 года представитель Латвийского энтомологического общества Мартиньш Калниньш сообщил, что в Латвии наблюдается такое нечастое природное явление, как массовый лет стрекоз самого распространенного в Латвии вида - четырехпятнистой стрекозы (Libellula quadrimaculata), которая обитает в любом стоячем водоеме. Причины того, почему крупные стаи стрекоз летят в определенном направлении до конца не ясны. Впервые массовый перелет стрекоз в Латвии был зарегистрирован в 1784 году.

В тот же день Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщила, что средняя температура воздуха в мае составила +14,4 градуса, что на 3,6 градуса выше многолетней нормы. Таким образом, май 2013 года стал самым теплым в истории метеонаблюдений в Латвии. Самым холодным в истории метеонаблюдений был май 1927 года, когда средняя температура воздуха составляла +6,3 градуса.



3 июня 2012 года в Риге на набережной 11 Ноября стартовал веломарафон Tele2, во время которого впервые прошёл парад велосипедистов.

3 июня 2011 года представитель ГАО «Валстс некустамие ипашуми» Дайга Лаукштейна сообщила порталу Nozare.lv, что если правительство рассмотрит на заседании 7 июня необходимые нормативные акты, не избранный на второй срок президент Валдис Затлерс может рассчитывать на предусмотренную законом квартиру через полтора-два года.

3 июня 2009 года служебная проверка, проведённая Бюро внутренней безопасности Госполиции Латвии, показала, что в результате ошибок, допущенных бывшим начальником Госполиции Алдисом Лиелюксисом, ей был нанесён ущерб не менее чем на 2,5 миллиона латов.

3 июня 2008 года на открытии бизнес-конференции государств региона Балтийского моря The Baltic Sea Region Bussiness Forum министр сообщений Айнар Шлесерс сказал, что регион Балтийского моря должен стать самым богатым и стремительно растущим во всем мире, и по развитию он должен стать примером для всего остального мира.

В тот же день бывший мэр Москвы Юрий Лужков обратился с заявлением в Административный районный суд с просьбой отменить решение о его включении в так называемый черный список и поручить Управлению по делам гражданства и миграции выдать ему вид на жительство в Латвии. Но в этом ему было отказано.



3 июня 2007 года в Верманском парке Риги прошел гей-парад. В шествии приняло участие приблизительно 200 человек, державших в руках флажки всех цветов радуги и красочно одетых. Участники шествия держали плакаты с надписями: "Права геев и лесбиянок - права человека", "Равенство=права человека". За происходящим наблюдали стоявшие за двойной оградой сада любопытные и противники секс-меньшинств, выкрикивавшие грубые ругательства.

В тот же день в Риге, на набережной 11 Ноября тысячи людей собрались на концерт в поддержку семейных ценностей "Мир против гомосексуализма".

В ту же ночь на старообрядческом кладбище в городе Резекне был совершён акт вандализма: разрушено 110 надгробных памятников. Преступники были задержаны, ими оказались подростки 12- 15 лет.

3 июня 2006 года в 19.33 Риге в здании по ул.Бривибас 214 на территории бывшего завода VEF вспыхнул пожар. За 15 часов работы пожарным удалось его ликвидировать.

3 июня 2005 года на лиепайском Шкедском кладбище был открыт мемориал жертвам Холокоста.

В тот же день в своем исследовании Госдепартамент США критиковал Латвию за слишком мягкие наказания по уголовным делам в связи с торговлей людьми и недостаточную поддержку жертв торговли людьми. Госдеп указал, что отправляемые из Латвии за границу для сексуального использования женщины попадают в основном в Германию, Испанию, Великобританию, Италию, на Кипр, в Швейцарию и Северные страны. Торговля людьми ведется и внутри Латвии - потенциальные жертвы сексуального использования из сельских районов попадают в большие города.



В тот же день в Риге торжественным шествием открылся IX Праздник песни и танца школьной молодежи.

3 июня 2004 года исполнилось 10 лет с момента вступления в силу закона о сохранности и использовании документов о сотрудничавших с КГБ лицах. Согласно этому закону "по истечении 10 лет с момента вступления закона в силу недопустима констатация факта сотрудничества лица с КГБ в судебном порядке и нельзя использовать возможное сотрудничество с КГБ в правовых отношениях против этого лица".

В тот же день одна из крупнейших в Латвии сетей розничной торговли - компания Drogas была продана розничной и производственной группе A. S.Watson гонконгской компании Hutchison Whampoa Ltd.

3 июня 2003 года фракции правящей парламентской коалиции и оппозиционная фракция Народной партии выдвинули первую и единственную кандидатуру на пост президент Латвии — действовавшего президента Вайру Вике-Фрейбергу .

В тот же день Министерство иностранных дел посчитало, что здание Рижской ратуши ему не подходит и поэтому решило отказаться от предложения Рижской думы поменяться зданиями.

3 июня 2002 года на проходившем в Юрмале Балтийском форуме исполнительный директор учрежденного Борисом Березовским "Фонда гражданских свобод" Алекс Гольдфарб сказал, что фонд планирует выделить 100 000 долларов США (примерно 62 000 латов) на поддержку русской культуры и русского языка в Латвии.

В тот же деньпредседатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Дзинтарс Абикис в день своего 50–летия получил письмо с белым порошком. Кроме того, в конверте была записка «Это тебе за язык в день рождения». Подпись: «НБП».

3 июня 2000 года руководство Рижской думы открыло на Ратушной площади статую Роланда.

В тот же день у бывшего начальника главного управления криминальной полиции Государственной полиции Алоиза Блонскиса возле Видземского рынка была угнана автомашина BMW 520 и вечером того же дня найдена в Марупской волости

3 июня 1999 года Сейм во втором чтении принял поправки к закону об ордене Трех Звезд, предусматривающие, что орден Трех Звезд высшей степени будет вручаться президенту страны при вступлении в должность. Проект поправок внес президент Гунтис Улманис, получивший орден только в конце второго срока своих полномочий. Против поправок выступили депутаты фракции Латвийской социал-демократической рабочей партии(ЛСДРП), которые считали вручение ордена вновь избранному президенту "аморальным".

В тот же день Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону "О вооруженных силах", согласно которым офицеры латвийской армии должны служить до следующей смены поколений, которая будет обеспечена за счет выпускников Национальной академии обороны либо офицеров, получивших военное образование за рубежом.



В тот же день в Лиепайском порту у башни Лочу президент Гунтис Улманис открыл памятный знак в том месте, где 80 лет назад пришвартовалось судно "Саратов" и сошло на берег Временное правительство Латвии во главе с премьер-министром Карлисом Улманисом, убежавшее из занятой немцами Риги. С 16 апреля по 27 июня 1919 года судно было единственным местом пребывания правительства Улманиса. Автор памятного знака - скульптор Раймонд Габалиньш.

3 июня 1998 года музыканты Латвийского Национального симфонического оркестра передали в Министерство культуры заявление, в котором требовали повысить зарплату концертмейстерам до 350, а музыкантам - до 280, вместо тогдашних 150 и 110 латов. Кроме того, они требовали 20 000 латов на приобретение концертных костюмов и 18 000 латов - на приобретение музыкальных инструментов. Если требования не будут удовлетворены, ЛНСО угрожал провести акции протеста - 3 июля, на концерте симфонической музыки Праздника песни в Опере выступить в своей повседневной одежде, вместо участия в вокально-симфоническом концерте в Межапарке 4 июля, явиться туда с транспарантами и т.д. После того как правительство решило выдать им 153 739 латов на повышение окладов и приобретение инструментов, музыканты сообщили, что оставляют в силе до 1 декабря объявление о забастовке, но саму забастовку отзывают.



3 июня 1996 года в аэропорту «Рига» лютеранский архиепископ Янис Ванагс освятил капеллу.

3 июня 1993 года в Латвии была проведена первая сделка с кредитной карточкой Eurocard/Mastercard,осуществлённая "Земес банка".



3 июня 1992 года Латвия установила дипломатические отношения с Республикой Парагвай, государством в Южной Америке.

3 июня 1988 года первый секретарь ЦК КПЛ Борис Пуго написал письмо министру обороны СССР маршалу Дмитрию Язову с просьбой «в порядке исключения разрешить направлять в учебные заведения МВД СССР, дислоцированные в Риге, лиц призывного возраста из числа коренных жителей Латвии в количестве 50 человек ежегодно, начиная с 1988 года». С целью укрепления рядов милиции лицами коренной национальности. Министерство обороны не возражало, в порядке особого исключения.



3 июня 1972 года ночью на топографической вышке в Скривери Андрей Пуце вывесил красно-бело-красный флаг с траурной лентой и надписью «Памяти жертв сталинизма». Внизу бащни он прикрепил фанерную дощечку с надписью «В этот раз на самом деле заминировано». Флаг провисел до 11 часов. 27 июня Пуце был арестован.

3 июня 1951 года радиостанция «Голос Америки» начала вещание на латышском языке.



3 июня 1936 года президент Карлис Улманис посетил Кулдигу и прочие города Курземе и осмотрел знаменитый водопад Вентас румба.



3 июня 1934 года в Алуксне прошли торжества по поводу 15-летия избавления от большевиков. Вице-министр внутренних дел Берзиньш (на фото - справа) в своей речи заявил: «Никогда больше в Латвии не будет партийных знамен!» и отметил, что события 15 мая проведены лучшим сыном латышского народа.

3 июня 1924 года комиссия рижской городской думы, в связи с многочисленными жалобами на одинаковые названия улиц в разных частях города, решила переименовать улицы в Пурвциемсе: Брукленю (Брусничную) — в Упеню (Смородинную), Ирбью (Куропаточную) — в улицу Индулиса, Цаунес (Куничью) — в Лапсу (Лисью), Сермуклиня (Горностаевую) — в Маза Сеску (Малую Хорьковую). Кроме того, в связи с переименованием Александровской улицы в улицу Матиса, был переименован и Александровский рынок. Об этом сообщила газета «Сегодня».



В тот же день в Риге в 5 часов вечера после двухмесячного перерыва было возобновлено движения по старому железнодорожному мосту, пострадавшему во время ледохода.

3 июня 1865 года городским головой Динабурга (Даугавпилса) стал генерал-майор Николай Гагельстром. На этот пост он был назначен витебским губернатором, но в 1874 году был переизбран горожанами на второй срок.

3 июня 1852 года император Николай I в последний раз посетил Динабургскую (Даугавпилсскую) крепость, произвел смотр войск и ознакомился с ходом строительным работ, сказав при этом: «Да, в Динабурге еще много работы, а мне хотелось бы окончить эту крепость».

3 июня 1769 года немецкий философ Иоганн Гердер на корабле навсегда уплыл из Риги, где жил с 1764 года на Малой Весовой площади, ныне — площадь Гердера.

Фото - president.lv, flickr.com, twitter.com, книга "Рассказы нашего флага", газета "Яунакас Зиняс", журналы "Неделя" и "Атпута".