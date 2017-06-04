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избранный накануне президентом Латвии Раймондс Вейонис в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ сообщил, что планирует продолжать жить в своей квартире в Огре, а президентскую резиденцию в Юрмале намерен использовать для организации важных встреч. Вейонис отметил, что служба безопасности, вероятно, будет недовольна его решением жить в Огре и в этой связи возникнет ряд проблем, но «место, где ты жил всё время, самое любимое».

В тот же день Сейм в окончательном чтении принял поправки к Кодексу административных нарушений, увеличив штрафы за значительное превышение разрешенной скорости движения.

В тот же день Россельхознадзор остановил импорт латвийской и эстонской рыбопродукции, аргументируя это нарушениями ветеринарно-санитарных требований



4 июня 2013 года в Пабажи был торжественно открыт мемориал в честь трех финских летчиков и одного капрала, разбившихся на бомбардировщике «Юнкерс Ю-88» 23 апреля 1943 года. Летчики закончили обучение в Германии и возвращались домой, капрал летел в отпуск. Первоначально их похоронили в Риге, но через год перевезли в Финляндию. На открытии присутствовали родственники погибших, финские дипломаты и ветераны войны, а также представители министерства обороны Латвии. Сообщалось, что поскольку финские военнослужащие погибли не в бою, памятник не может считаться военным монументом.



В тот же день в Казахстане президент Андрис Берзиньш посетил спортивный комплекс Медео и сфотографировался с охотничьим соколом.

4 июня 2012 года издательский дом «Фенстер» сменил название на ООО «Издательство Логос». Тогда издательство выпускало газеты «Вести Сегодня», «Вести», «Семь секретов», «ТВ-программа» и «Латвияс сантимс».

4 июня 2011 года пресс-секретарь президент Затлерса, срок полномочий которого истекал 7 июля, сообщила, что президент не будет устраивать прощальный бал.

В один из игроков правильно угадал все шесть цифр дополнительной лотереи "Джокер" и выиграл 100 тысяч латов. Как сообщила представитель компании "Latvijas Loto" Айга Лаздане, счастливый билет был куплен в Валмиере, в торговом центре "Valleta" вместе с двумя вариантами игры "SuperBingo".

4 июня 2010 года в экзаменационном задании по математике для 12-х классов была обнаружена опечатка. Задание с опечаткой получили 26,4 тысяч учеников, которые из-за этого не поняли условий задания. Согласно нормативным актам Министерства образования, задание, в котором обнаружена ошибка, не оценивается.

В тот же день на аукционе за 170 тысяч латов был продан посёлок Межайне в Ранькской волости Скрундского края, возле бывшей советской радиолокационной станции. Объект недвижимости состоял из четырех земельных участков общей площадью 45,1 га и 70 зданий. Победителем аукциона стала зарегистрированная в Латвии компания Iniciativа Europa. Ранее купить Межайне за 1,5 милионов латов отказались российское предприятие «Алексеевское-Сервис» и предприниматель Магомед Гурбанов.

4 июня 2009 года экс-президент Вайра Вике-Фрейберга в интервью Латвийскому радио сказала, что ей было бы стыдно, если бы Латвию включили в учебники в качестве примера страны, лопнувшей как пузырь. Сейчас все достижения выскальзывают из рук, поэтому следует мобилизоваться и прекратить падение. Одной из причин кризиса является нехватка политической воли, сказала Вайра.

В тот же день парламент передал на рассмотрение юридической комиссии подготовленные депутатами поправки к регламенту Сейма. Нацеленные на то, чтобы парламент уложился в режим экономии в стране. С трех до одной ежемесячных зарплат был уменьшен размер одноразового выходного пособия депутата. Кроме того, на 20% уменьшилась сумма компенсаций на транспорт и аренду квартир.

В тот же день депутаты комитета Рижской думы по коммунальным и квартирным вопросом остро раскритиковали, высмеяли и отклонили предложение депутата "За права человека в единой Латвии" Александра Кузьмина о реорганизации службы государственного языка Рижской думы путем присоединения ее к строительному управлению.

4 июня 2008 года парламентская комиссия по обороне и внутренним делам отклонила законопроект о присоединении Латвии к 13-ому протоколу Европейской конвенции о правах человека, предусматривавшему полную отмену смертной казни, в том числе в военное время. Депутаты решили, что в военное время смертная казнь должна существовать.

В тот же день директор агентства Rīgas dārzi un parki Агнис Калнказиньш сообщил, что бобры, живущие на берегу Рижского канала, не приносят окружающей среде никакого ущерба. Потому что в прошлом году городские власти были вынуждены покрыть деревья специальным препаратом из коровьей крови, отпугивающим грызунов.

4 июня 2007 года газета "Диенас Бизнесс" сообщила, что бывший латвийский премьер, предприниматель Марис Гайлис решил продать свою знаменитую яхту Milda, на которой несколько лет назад совершил кругосветное плавание в 2001-2003 годах.Газета сообщила, что яхта Гайлиса 1989 года постройки выставлена для продажи за 220 тыс долларов США (115 тыс латов) на сайте торговли яхтами.

В тот же день суд Центрального района Риги применил наказание в виде штрафа в размере 45 латов в отношении гражданина Великобритании, в пьяном виде вечером 16 марта справившего малую нужду в сквере у памятника Свободы и позировавшего при этом перед фотокамерой своего друга. Несмотря на то, что обвиняемый в нарушении гражданин Великобритании Джон Харт на заседание суда не явился, заранее предупредив суд, суд счел возможным применить наказание в его отсутствие.



4 июня 2006 года президент Вайра Вике-Фрейберга во время встречи с представителями латышской общины Лос-Анджелеса выразила уверенность в том, что Латвия будет продолжать стремительно развиваться. Латвии есть все предпосылки для "необратимого государственного суверенитета и безопасности, а также для экономического роста" — была уверена Вике-Фрeйберга

4 июня 2004 года газета "Диена" сообщила, что в построенном пять лет назад Доме Черноголовых на потолках появились трещины. Хуже всего выглядит Любекский зал — на потолке видны по меньшей мере четыре трещины, а краска местами облупилась. Дом Черноголовых был сдан в эксплуатацию в конце 1999 года, его строительство стоило более 3 миллионов. латов.

В тот же день в Гробине Лиепайского района состоялся 3-й слет городов с изображением птиц на гербе. Герб самого города украшает журавль. Всего птицы изображены на гербах пяти волостей Латвии. Герб Эргли украшает орел, Лаудоны - коростель, Гибули Талсинского района - ласточка, Дандаги - глухарь, Рубенеской волости - тетерев. И десяти городов: Гулбене - лебедь, Мадона - петух, Лубана - дикая утка, Ливани - ястреб, Прейли - ворон, Стайцеле - аист, Юрмала - чайка, Смилтене - три серебристых сокола, Дагда - феникс, и уже упоминавшаяся Гробиня с журавлем.

В тот же вечер на Вантовом мосту в Риге загорелся троллейбус 21-го маршрута.

4 июня 2003 года суд Латгальского предместья Риги из-за неисправности компьютерной техники отложил оглашение приговора по уголовному делу, по которому в избиении до смерти Валерия Губревича обвинялись четверо бывших полицейских - Алвис Липницкис, Юрис Вингрис, Ринголд Мелькис и Юрис Страуме. Секретарь судьи Лаумы Волберги пояснила: «Мы просто не смогли распечатать текст приговора — что-то случилось с принтером».

В тот же день по тросам на вершину Вантового моста, т.е. на высоту в несколько десятков метров, забрался Силардс Илгачс 1964 года рождения, ранее семь раз судимый за кражи. Во время его восхождения на несколько часов было перекрыто движение транспорта по мосту. После переговоров с сотрудниками антитеррористического отряда Omega, продлившихся около двух с половиной часов, нарушитель согласился спуститься вниз и был доставлен в полицейское управления для выяснения личности, а затем - в психиатрическую лечебницу.

4 июня 2002 года Правительство Латвии приняло решение провести в следующем году в Латвии конкурс песни Евровидения и обеспечить, чтобы в распоряжении Латвийского телевидения (LTV) на проведение конкурса имелось не менее 1,7 миллионов латов.

В тот же день Управление по делам гражданства и миграции сообщило, что выпускникам средних школ, успешно сдавшим централизованный экзамен по латышскому языку и желающим натурализоваться, с этого года не надо еще раз проходить проверку на знание госязыка.

В тот же день в Риге состоялась торжественная закладка фундамента новых привокзальных часов.

4 июня 2001 года на сессии Балтийской ассамблее в Риге члены литовской делегации в Балтийской ассамблее выразили протест против ошибки в белорусском атласе автодорог, где Литва, Латвия и Эстония причисляются к государствам СНГ. «Мы выражаем свой протест против этой слишком похожей на провокацию ошибки и предлагаем внести протест в список документов 18-й сессии БА», - говорится в заявлении делегации литовского сейма. В изданном в Москве в 2001 году по заказу Белорусского госкомитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии атласе дорог Литва, Латвия и Эстония обозначены тем же цветом, что и страны СНГ.

В тот же день из результатов опросов жителей Латвии, опубликованных в программе исследований "Путь в гражданское общество" стало известно, что идею о возможном присоединении Латвии к Содружеству Независимых Государств (СНГ) поддержало бы 18% граждан и каждый второй негражданин (51%). Чаще за присоединение Латвии к СНГ высказывались граждане с более низкими доходами, нерижане, а также молодежь в возрасте 15-30 лет. Из неграждан чаще поддерживали присоединение к СНГ пожилые и более бедные люди.

4 июня 1999 года Министерство внутренних дел сообщило, что по факту задержания шпиона 13 мая в Даугавпилсе заведено уголовное дело по ч.1 ст. 85 Уголовного закона. Делу присвоена степень секретности. В связи с присвоенной делу степени секретности никакая информация о примененной к задержанному меры пресечения, его местонахождении и по другим вопросам разглашаться не будет.

В тот же день в Риге напротив здания российского посольства прошел пикет против «двуличной политики России на Балканах». В пикете приняли участие примерно 30 человек, среди них была группа одетых в черное национал-большевиков. В центре пикета был большой плакат с надписью на русском языке «Сербам — патроны, Клинтону — кондомы».

В тот же день на лестнице своего дома в Риге выстрелами из двух пистолетов был убит криминальный авторитет Игорь Кулев, только 9 дней назад вышедший из тюрьмы.

4 июня 1998 года депутаты Сейма поддержали внесенные правительством предложения, предусматривавшие автоматическое предоставление гражданства детям, родившимся после 21 августа 1991 года, если этого требуют их родители. Это было рекомендовано ОБСЕ.

В тот же день торжественной церемонией началось строительство многоэтажной автостоянки в Риге, на улице Прагас 2. Заместитель председателя Рижской думы Андрис Аргалис рассказал, что это будет четырехэтажная надземная автостоянка, которая сможет одновременно вместить 300 автомобилей. На пятом этаже, возможно, будут расположены объекты индустрии развлечений. Аргалис сообщил, что в Риге начнется строительство еще пяти многоэтажных автостоянок.

4 июня 1997 года Латвия ратифицировала Европейскую конвенцию о правах человека.



4 июня 1996 года Латвия установила дипломатические отношения с Республикой Кот-д’Ивуар, государством в Западной Африке, также известным как Берег Слоновой Кости.

4 июня 1994 года министр иностранных дел Георгс Андреевс подал прошение об отставке в связи с тем, что был агентом КГБ.

4 июня 1991 года Верховный Совет ЛР принял Закон о полиции, согласно которому 1 июля заканчивалась реорганизация милиции.

4 июня 1990 года Верховный Совет ЛР утвердил министром внутренних дел Алоиза Вазниса, до того - начальника Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС).



4 июня 1952 года в Риге на заводе «ВЭФ» состоялся многочисленный митинг рабочих против американской агрессии в Корее. Была единодушно принята резолюция, в которой участники митинга выразили протест против американских планов расширения войны в Корее.



4 июня 1941 года в Ригу прибыла тбилисская футбольная команда «Динамо», чтобы сыграть с командой «Динамо» Рига и со сборной Латвии. Это были первые встречи латвийских и грузинских футболистов.



4 июня 1937 года на аэродроме в Спилве состоялся первый смотр и парад латвийской гражданской авиации. Прибыл президент Карлис Улманис и члены правительства. Юные авиаторы подарили Вождю действующую модель самолета под названием «Берзмуйжа» - в честь малой родины президента.



В тот же день газета «Яунакас Зиняс» рассказала о любимом месте отдыха рабочей молодежи — острове Улманиса на озере Дзирнэзерс (на фото). Остров был назван в честь Вождя в 1935 году, когда Улманис посетил его вместе с правительством и дипломатическим корпусом. «Президенту и его гостям остров понравился и потому под ветвями 300-летнего дуба министр земледелия Я.Бирзниекс торжественно нарёк этот остров островом Президента Карлиса Улманиса» - писала газета.

4 июня 1925 года в Риге по Мартовской улице, где помещался клуб латышской национальной молодежи, вечером проходили 4 члена спортивной секции Рабочего клуба. Они повстречали 3 националистов, с которыми у них завязалась перебранка, перешедшая вскоре в массовую драку, так как на крики националистов из помещения Национального клуба тот час выбежало человек 20—35 фашистов. Они приняли самое живое участие в потасовке, начав наносить побои 4 членам Рабочей секции. Собралась громадная толпа любопытных, потом прибыла полиция. Дерущиеся были доставлены в полицейский участок, сообщила газета «Сегодня».

4 июня 1923 года был принят закон «О гербах местных органов власти» и учрежден Геральдический комитет. Его первым председателем стал директрор Центрального статистического управления Маргерс Скуениекс.

Фото - president.lv, mixnews.lv, газета "Латвияс Авизе" и "Циня", журнал "Атпута" и Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.