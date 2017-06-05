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в Риге начался финал международного конкурса, в котором соревновались женщины с пышными формами из 25 стран мира. Согласно условиям, участницы должны носить европейский размер одежды 44-48. Латвию представляла модельТатьяна Мацкевич.

5 июня 2015 года командующий Национальными вооруженными силами Раймондc Граубе заявил в передаче «Утренняя панорама» на ЛТВ, что желание нового президента Раймондса Вейониса проживать по своему прежнему месту жительства в квартире в Огре увеличит расходы на его охрану, По его словам, приятно осознавать, что президент так скромен и приближен к народу, но нужно считаться с тем, что решение Вейониса увеличит расходы на охрану. «Юрмальская резиденция охраняется в любом случае, а теперь придется охранять два объекта, что, безусловно, увеличит расходы. Но, разумеется, президент примет решение сам», - добавил Граубе.

5 июня 2014 года суд Центрального района Риги вынес оправдательный приговор исследователю лаборатории искусственного разума Института математики и информатики Латвийского университета Илмарсу Пойкансу, известному как Нео, который обвинялся в несанкционированном проникновении в систему электронного декларирования Службы государственных доходов и скачивании данных.

В тот же день депутаты Сейма в окончательном чтении приняли поправки к закону о национальной безопасности, которые предусматривают, что в случае военного нападения на Латвию президент должен немедленно запросить помощи у НАТО.



5 июня 2013 года в Елгаве на торжественной церемонии в присутствии президента Андриса Берзиньша в фундамент нового завода "УВЗ Балтия" в Елгаве была замурована капсула с посланием будущим поколениям. В своем выступлении глава государства выразил благодарность всем участвующим сторонам за проект, призванный способствовать сотрудничеству Латвии и России. «Я надеялся, что в Елгаве может появиться новая сахарная фабрика, однако я рад, что это место нашло себе нового хозяина, и надеюсь, что новый проект будет успешнее, чем Елгавская сахарная фабрика, и его не постигнет такой же печальный конец», - сказал президент.

В тот же день присоединение Латвии к зоне евро одобрили Еврокомиссия и Европейский центральный банк, а рганизация «За лат, против евро» начала сбор подписей за всенародный референдум о сохранении лата.



5 июня 2012 года в Ригу с официальным визитом прибыл президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес с супругой. Это был первый, после восстановления независимости, глава иностранного государства, прибывший с визитом в Латвию на поезде.

В тот же день полиция сообщила, что в середине мая в Гулбенском крае была обнаружена плантация марихуаны. Это была самая большая когда-либо обнаруженная в Видземе плантация конопли. Она была оборудована в доме и хозяйственной пристройке. Как рассказал начальник региональной криминальной полиции Раймондс Кромбергс, в помещениях имелось специальное оборудование, а электричество поставлял мощный генератор. Полицией было срезано и изъято более 2500 кустов марихуаны на разных стадиях роста общим весом более 300 килограммов.

5 июня 2011 года информационное агенство BNS сообщило, что в Латвии проживает 183 мужчины, которых зовут Андрис Берзиньш.

В тот же день передача Nekā personīga на телеканале TV3 сообщила, что в грузинской прессе опубликовано известие о том, что, возможно, последний президент первой Латвийской Республики Карлис Улманис захоронен на кладбище города Гори.

5 июня 2010 года в Риге, в Вецмилгрависе, на на улице А.Домбровска сотрудники муниципальной полиции поймали сбежавшую игуану. Полицейские прибыли на место происшествия после того, как жители сообщили, что по одному из газонов бродит экзотическое животное.



В тот же день на съезде партии ЛПП/ЛП лидер этой партии Айнарс Шлесерс заявил, что новое объединение ЛПП/ЛП, Народной партии и предпринимателей одержит победу на выборах и сформирует новое правительство.

5 июня 2009 года газета Dienas Bizness, со ссылкой на список «700 миллионеров Латвии», подготовленный совместно с Baltic Screen, сообщила, что богатейшими людьми в Латвии являются владельцы АО Aizkraukles banka Олег Филь и Эрнест Бернис. Было отмечено, что за последний год в Латвии стало значительно меньше миллионеров. Если раньше ежегодно составлялись списки, в которые входили по 1 000 богатейших людей, то сейчас набралось только 700 человек.

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В тот же день в Кабинете министров прошел День донора крови. Чиновники сдавали кровь в зале заседаний на втором этаже.

5 июня 2008 года Верховный суд Латвии оправдал защитника русских школ, бывшего депутата Рижской думы Александра Гильмана, обвиняемого в призывах к свержению государственной власти. Суд не изменил оправдательный приговор, вынесенный Гильману Рижским окружным судом.

Сейм отклонил поддержанные гражданами поправки к Конституции Латвии, предусматривающие для народа право инициировать роспуск Сейма.



5 июня 2007 года комиссия Cейма по мандатам, этике и заявлениям единогласно решила сделать предупреждение о нарушении этики депутату от Народной партии Янису Лагздиньшу, после выборов президента страны 31 мая публично показавшему из окна здания парламента двусмысленный жест и удовлетворила просьбу Госполиции об административном наказании депутата Нила Ушакова ("Центр согласия") за превышение скорости. Ушаков нарушил правила дорожного движения 13 мая, передвигаясь за рулем автомобиля Nissan Almera по проспекту Виестура в Риге со скоростью 103 км/ч при максимально допустимой скорости 50 км/ч.

В тот же день представитель по общественным отношениям Государственной службы охраны растений Илона Крамарова сообщила, что в Латвии наблюдается крупнейшее за последние 40 лет нашествие колорадских жуков. В последний раз до этого массовое размножение колорадских жуков в Латвии было зарегистрировано в конце 60-х годов. прошлого века. В Латвии колорадский жук встречается с 1958 года.



В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга была награждена высшей наградой Государственной пограничной охраны - крестом "За заслуги" I степени. Обладателями этой награды до президента были всего три человека.

5 июня 2006 года прокуратура Тукумского района в связи с отсутствием доказательств прекратила уголовное дело в части, связанной с угрозами в адрес министра иностранных дел Артиса Пабрикса. В середине марта в связи с угрозами в адрес Пабрикса был задержан житель Тукумского района 1987 года рождения - сторонник одной из латвийских радикальных организаций, участвовавший 16 марта в мероприятиях на Ратушной площади.

5 июня 2005 года капитан яхты Marupe Хардий Матис свалился за борт неподалеку от устья реки Лиелупе. И он сам, и пятеро остальных членов команды находились в состоянии алкогольного опьянения. Поиски пропавшего в течение 14 часов вел экипаж корабля Береговой охраны Klints и шесть - вертолета Ми-8, но, проанализировав обстоятельства происшествия и виды на спасение капитана яхты, было принято решение прекратить операцию.

5 июня 2004 года во Дворце культуры VEF торжественными речами, песнями, танцами и чтением стихов Латвийская социал-демократическая рабочая партия отметила свой 100-летний юбилей.

5 июня 2003 года вечером часть зданий в центре Риги, в районе гостиницы Reval Hotel Latvija около часа оставались без электричества из-за повреждения электрокабеля.

В тот же день на заседании Совета Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией при рассмотрении вопроса о реформах в бюро была учреждена должность третьего заместителя начальника БПБК, а также служба внутреннего контроля, создание которой поддержали все члены совета.

5 июня 2002 года газета «Час» писала: «...Вчера утром на Вантовом мосту собрались тысячи людей, чтобы понаблюдать, как странного вида мужчина карабкается по вантам на самый верх. На шее у него болтался огромный крест, а сам верхолаз периодически отвлекался от восхождения: он поочередно крестил то Пардаугаву, то Старую Ригу...».

5 июня 2001 года после реконструкции был открыт пригородный зал Центрального вокзала Риги. Официальное открытие состоялось 15 июля.

В тот же день Бюро по защите Сатверсме приняло решение отказать в возбуждении уголовного дела в связи с объявленным издательством Vieda конкурсом.

5 июня 2000 года в Риге началась реконструкция гостиницы Latvija, в которую планировалось вложить 20 миллионов долларов США.

В тот же день в шведском аэропорту "Арланда" был задержан житель Латвии, пытавшийся провезти в животе и карманах примерно килограмм кокаина, рыночная стоимость которого составляла 100 000 долларов США. Задержанный 32-летний латвиец летел из Южной Америки и по пути несколько раз менял маршрут. 735 граммов кокаина он прятал в животе и 265 - в карманах.

5 июня 1998 года , около 5 часов утра, на перекрестке улиц Чака и Лачплеша в Риге произошел взрыв покрытия тротуара, вызванный коротким замыканием кабеля высокого напряжения под тротуаром.



5 июня 1993 года начались выборы в 5-й Сейм. Первые после 1934 года выборы в Сейм проходили два дня.

5 июня 1990 года возобновила деятельность партия Латвийский Крестьянский союз.

5 июня 1967 года в Риге родился Валдис Пельш - первый телеведущий латышского происхождения на телевидении России.

5 июня 1957 года был учрежден Совнархоз Латвийской ССР - территориальный орган управления промышленностью.

5 июня 1950 года был основан рижский Медицинский институт, теперь - академия.

5 июня 1948 года звание Народный артист СССР было присвоено первому латышу — театральному актёру и режиссёру Эдуарду Смильгису.

5 июня 1944 года было начато формирование 130-го Латышского стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Детлава Бранткалнcа.

5 июня 1939 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что государственный руководитель спорта министр общественных дел А.Берзиньш и генеральный секретарь спортивного комитета полковник-лейтенант Румба отправили директору Литовской спортивной палаты официальное сообщение о том, что Латвия прерывает все спортивные отношения с Литвой. Главное причина — плохое отношение к латвийским болельщикам на европейских соревнованиях по баскетболу в Каунасе и нападения на латвийских спортсменов.

5 июня 1925 года рижская газета «Сегодня» опубликовала новые постановления о купальных часах на Рижском Взморье: «Запрещено присутствие на дюнах мужчинам с 10 до 12 часов, женщинам с 8 до 10 часов утра... Фотографирование на пляже и дюнах в продолжении всего летнего сезона во время купальных часов запрещено... Запрещено брат с собой бинокли на пляж и дюны до 12 часов дня... Скот купать в море можно только от 3 до 5 часов утра... Нарушившие эти постановления будут привлекаться к ответственности и понесут наказание».

5 июня 1920 года Штаб Главнокомандующего латвийской армии сообщал о положении на фронтах: «5 июня, утром. Германский фронт. Без перемен. Большевистский фронт. Спокойно. 5 июня, вечером. Германский фронт. Без перемен. Большевистский фронт. Спокойно».

Фото - mixnews.lv, president.lv, flickr.com