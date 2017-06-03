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Некоторые граждане Латвии критикуют агитационную кампанию со словами "свергнуть", которая может сыграть с ними злую шутку, написал написал в социальной сети Twitter.

latviešu lūzeri ar aicinājumu balsot pret krieviem ir mobilzējuši krievu šovinistus visiem iet un balsot pret latviešiem. — Aivars (@Borovkovs) June 2, 2017

"Латышские лузеры своим призывом голосовать против русских мобилизовали русских шовинистов на то, чтобы идти и голосовать против латышей", - написал Боровков. Член нацблока Имант Парадниекс с удивлением спросил, все ли в порядке с Боровковым.