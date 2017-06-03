Эксклюзив |

В этом году динамика активности избирателей сильно изменилась. Большое число граждан проголосовали досрочно. Однако сегодня активность избирателей ниже. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс, и призвал всех использовать сегодня последнюю возможность и проголосовать.

"Во-первых, я хочу сказать, что нынешняя динамика активности избирателей сильно отличается. Большая часть проголосовала досрочно. А сегодня в первой половине дня активность низкая. Нигде нет серьезных цифр", - отмечает Лиепниекс.

Он обратился к избирателям с призывом немедленно отправиться на избирательные участки.

"Напрасно вы, жители, думаете, что это вас не касается. Это не правда! Вставайте и идите голосовать - Кенгарагс, Болдерая и другие районы!", - обратился эксперт к гражданам.

На выборах в самоуправления за три дня предварительного голосования с 31 мая по 2 июня проголосовали более 167 000 человек, что превышает 11,5% от всех обладающих правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии со всех 955 избирательных участков.