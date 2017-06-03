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В Риге можно было наблюдать предвыборную агрессивную борьбу, что является нормальным явлением. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил латвийский журналист, писатель и публицист Отто Озолс, комментируя соперничество кандидатов в депутаты.

"В Риге можно было наблюдать агрессивную предвыборную борьбу, но ведь для этого выборы и нужны. Мы же находимся не в Северной Корее, где по сути дела, существует однопартийная система", - заявил Озолс.

Так же он отметил, что в этом году голосование проходит не очень активно.

"Я думал, что активность будет выше. Наверное, такая явка объясняется субботой. Латыши на выходные дни любят уезжать подальше от города - на дачи, в деревни. Таким избирателям удобно голосовать досрочно", - рассказал журналист.

Он также добавил, что городу нужны изменения.

"Мы уже 8 лет находимся в состоянии стагнации, поэтому я хочу надеяться, что грядут изменения. Если останется прежнее правительство, то ему следует прислушаться к критике", - сказал журналист.

Напомним, что избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 119 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты.