Кайминьш притворился Бондарсом и разыграл портал Sputnik (3)
Эксклюзив | 3 июня 2017 года, 20:54
Депутат Сейма Артусс Кайминьш дал интервью порталу ru.sputniknewslv.com, притворившись кандидатом в мэры от Латвийского объединения регионов Мартыньшем Бондарсом.
Журналист, звонивший Бондарсу, набрал номер Кайминьша, и тот не растерялся. От лица Бондарса Кайминьш заявил, что обманывал латвийцев и на самом деле готов сотрудничать с нынешним мэром Риги Нилом Ушаковым.
В свою очередь, в интервью радио Bаltkom Бондарс категорически отрицал, что общался с журналистами Sputniknewslv и от своих слов не отказывается.
Напомним, в своей предвыборной программе Бондарс активно продвигал лозунг GažemNil (Валим Нила), выступая против существующий в Риге власти.
На новостном портале уже появились извинения.
А парень молодец, не растерялся :)))
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Чукотские вьюноши все на одно лицо))
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ДЕБИЛ И НЕ БОЛЕЕ
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