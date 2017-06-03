Кайминьш притворился Бондарсом и разыграл портал Sputnik (3)

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Эксклюзив | 3 июня 2017 года, 20:54

Депутат Сейма Артусс Кайминьш дал интервью порталу ru.sputniknewslv.com, притворившись кандидатом в мэры от Латвийского объединения регионов Мартыньшем Бондарсом.

Журналист, звонивший Бондарсу, набрал номер Кайминьша, и тот не растерялся. От лица Бондарса Кайминьш заявил, что обманывал латвийцев и на самом деле готов сотрудничать с нынешним мэром Риги Нилом Ушаковым.

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В свою очередь, в интервью радио Bаltkom Бондарс категорически отрицал, что общался с журналистами Sputniknewslv и от своих слов не отказывается.

Напомним, в своей предвыборной программе Бондарс активно продвигал лозунг GažemNil (Валим Нила), выступая против существующий в Риге власти.

На новостном портале уже появились извинения.

Комментарии 3
Майкиньш51 минуту назад
А парень молодец, не растерялся :)))
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Tan Tin55 минут назад
Чукотские вьюноши все на одно лицо))
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ТАК ПРОСТО9 минут назад
ДЕБИЛ И НЕ БОЛЕЕ
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