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Депутат Сейма Артусс Кайминьш дал интервью порталу ru.sputniknewslv.com, притворившись кандидатом в мэры от Латвийского объединения регионов Мартыньшем Бондарсом.

Журналист, звонивший Бондарсу, набрал номер Кайминьша, и тот не растерялся. От лица Бондарса Кайминьш заявил, что обманывал латвийцев и на самом деле готов сотрудничать с нынешним мэром Риги Нилом Ушаковым.

В свою очередь, в интервью радио Bаltkom Бондарс категорически отрицал, что общался с журналистами Sputniknewslv и от своих слов не отказывается.

Напомним, в своей предвыборной программе Бондарс активно продвигал лозунг GažemNil (Валим Нила), выступая против существующий в Риге власти.

На новостном портале уже появились извинения.