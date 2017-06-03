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Результатам экзитполов вполне можно доверять, если они технически выполнены хорошо. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал исследователь центра общественной политики Providus Bалтс Калныньш, говоря о преждевременном объявлении итогов голосования.

"Многое зависит от того, насколько хорошо подготовлены первые данные экзитполов. Если с технической точки зрения они сделаны добросовестно, то степень уверенности в них может быть достаточно высокой", - заявил Калныньш.

Он также отметил, что проведенные экзитполами опросы до выборов и после, иногда могут отображать диаметрально противоположные мнения избирателей.

"Гипотетическое видение и реальное отличаются друг от друга. Когда у человека за неделю до выборов спрашивают за кого он будет голосовать, он имеет преференцию. Например, если избирателю не нравится та или иная партия, он скорее всего скажет, что не будет за нее отдавать свой голос. Но когда приходят выборы, все меняется - гражданин знакомится со списками более внимательно и осознает, что вдруг лучшим вариантом для него становится та самая "ненавистная" партия", - пояснил исследователь.

Калныньш добавил, что за всю историю выборов в самоуправления не было случая, когда данные экзитполов и официальные результаты не совпадали до неузнаваемости.

"Естественно различия были, они корректировались, но кардинально не отличались никогда", - резюмировал он.

Напомним, что результаты опросов при выходе с участков избирателей, или так называемые экзитполы, свидетельствуют, что за тандем Нила Ушакова и Андриса Америкса проголосовали 42,9% опрошенных избирателей, что позволит им получить 29 мандатов из 60.