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Избирательные участки закрыты. Начался подсчет голосов.

Mixnews ведет онлайн-трансляцию о том, как прошли сегодняшние выборы. До часа ночи на Radio Baltkom – программа "Город принял"! Вместе с нами узнайте, кто принял ваш город в свои руки и кого жители города приняли как своего.

О том, как Латвия голосовала можно читать ЗДЕСЬ!

01:00 Пуце надеется на экзитпол "Результаты экзитполов могут не отображать реальной картины. Но если официальные результаты выборов в самоуправления будут такими же, как и предварительные данные, то я буду рад. Мы баллотируемся с идеей о смене власти", - сообщил радио Baltkom кандидат в депутаты от объединенного списка Латвийское объединение регионов / "Для развития Латвии" Юрис Пуце.

00:29 Политолог: к утру Ушаков может набрать 51%, но пить шампанское не будет Надо дождаться официальных итогов (экзитполам доверять нельзя), и, вполне возможно, что к утру Нил Ушаков наберет 51%. Но он не будет пить шампанское, потому что ему придется очень серьезно задуматься что же произошло и что же делать, сказал радио Baltkom.

00:11 "Честь служить Риге" и "Согласие" будут продолжать трудиться на благо граждан "Одни обещали бесплатный проезд в общественном транспорте со следующего года, другие - страховой полис здоровья. Мы, в свою очередь, если проиграем, будем смотреть, как эти слова воплощаются в жизнь. Останемся ждать обещанного чуда. Плакать не будем точно, будем продолжать работать", - сказал Америкс в эфире радио Baltkom.

00:04 "Единство": объединив силы, мы сменили власть в Риге Нашей целью было показать, что вместе с другими партиями мы можем сменить власть в Риге, сказал нынешний оппозиционер Олаф Пулкс в интервью Латвийскому радио. .@Olafs_Pulks : Mūsu mērķis bija parādīt, ka kopā ar citām partijām spējam mainīt pastāvošo varu Rīgā pic.twitter.com/riqM4agEGH — Krustpunktā (@Krustpunkta) 3 июня 2017 г.

23:50 Кайминьш назвал себя "спасителем" русскоязычных У русскоязычных избирателей есть еще одна партия, за которую голосовать - это моя партия. А в Риге выборы проходят в режиме все против одного, сказал радио Baltkom Артусс Кайминьш.

23:41 Бергманис: нельзя все время делать только дворики и школы Пока есть только данные экзит-пулов, и я не хочу выступать ясновидящим, но уже понятно, что "Согласие" потеряло часть избирателей, сказал Сандрис Бергманис. "Наверное надо в чем-то менять направление, нельзя все время делать только дворики и школы, и вот, на следующие четыре года наше обещание - сделать приоритетом дороги".

23:35 Известны предварительные итоги в Даугавпилсе В Даугавпилсе наибольшую поддержку получила возглавляемая нынешним мэром города Янисом Лачплесисом "Латгальская партия", но от нее совсем немного отстают список депутата Сейма Рихарда Эйгимса "Наша партия" и "Согласие", лидером которого в Даугавпилсе является депутат Сейма Андрей Элксниньш.

23:30 Партия Бондарса - в ожидании итогов выборов Представители партийного списка Latvijas attīstībai / Latvijas reģionu apvienība Мартиньша Бондарса в ожидании итогов выборов в ресторане Аndalūzijas suns.

23:07 Исследователь: результатам экзитполов вполне можно доверять "Результатам экзитполов вполне можно доверять, если они технически выполнены хорошо. За всю историю выборов в самоуправления не было случая, когда данные экзитполов и официальные результаты не совпадали до неузнаваемости", - сообщил в эфире радио Baltkom исследователь центра общественной политики Providus Bалтс Калныньш.

22:50 Экзитполы: Лембергс останется мэром Вентспилса Согласно предварительным данным экзитполов нынешний мэр Вентспилса Айвар Лембергс сохранит власть в городе. За "Латвии и Вентспилсу" проголосовали 60% имеющих право голоса.

22:45 Результаты экзитполов в Юрмале По данным опросов избирателей у выхода с избирательных участков, в Юрмале на выборах самоуправлений больше всего голосов набрал Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - 36,66% голосов. Лидером списка является бывший мэр города Гатис Трукснис.

22:35 Ушаков теперь нацелится на выборы в Сейм Независимо от того сколько мест в думе наберут Ушаков и Америкс, 29 или 31, они начнут переговоры о коалиции, заявил Baltkom политолог Ояр Скудра. "С прицелом на парламентские выборы в будущем году они будут ждать, у кого будет большее влияние, будут затягивать эти переговоры, и на мой взгляд это будет мудро".

22:26 Ушаков может потерять власть в Риге Согласно результатам Экзитполов, "Согласие"/Честь служить Риге могут не набрать больше 50% голосов.