В Латвии завершились выборы; идет подсчет голосов (ОНЛАЙН, ОПРОС) (5)
Избирательные участки закрыты. Начался подсчет голосов.
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О том, как Латвия голосовала можно читать ЗДЕСЬ!
"Это наша третья победа за последнее время", штаб "Согласия" и ЧСР встретил слова Ушакова овациями.
"Результаты экзитполов могут не отображать реальной картины. Но если официальные результаты выборов в самоуправления будут такими же, как и предварительные данные, то я буду рад. Мы баллотируемся с идеей о смене власти", - сообщил радио Baltkom кандидат в депутаты от объединенного списка Латвийское объединение регионов / "Для развития Латвии" Юрис Пуце.
Надо дождаться официальных итогов (экзитполам доверять нельзя), и, вполне возможно, что к утру Нил Ушаков наберет 51%. Но он не будет пить шампанское, потому что ему придется очень серьезно задуматься что же произошло и что же делать, сказал радио Baltkom.
"Я выдал себя Бондарса? Я? Вы шутите? Это анекдот?" - сказал Артусс Кайминьш с корреспондентами радио Baltkom. Как сообщалось, Кайминьш притворился Бондарсом и разыграл портал Sputnik. Подробности ЗДЕСЬ.
"Одни обещали бесплатный проезд в общественном транспорте со следующего года, другие - страховой полис здоровья. Мы, в свою очередь, если проиграем, будем смотреть, как эти слова воплощаются в жизнь. Останемся ждать обещанного чуда. Плакать не будем точно, будем продолжать работать", - сказал Америкс в эфире радио Baltkom.
Нашей целью было показать, что вместе с другими партиями мы можем сменить власть в Риге, сказал нынешний оппозиционер Олаф Пулкс в интервью Латвийскому радио.
.@Olafs_Pulks : Mūsu mērķis bija parādīt, ka kopā ar citām partijām spējam mainīt pastāvošo varu Rīgā pic.twitter.com/riqM4agEGH— Krustpunktā (@Krustpunkta) 3 июня 2017 г.
У русскоязычных избирателей есть еще одна партия, за которую голосовать - это моя партия. А в Риге выборы проходят в режиме все против одного, сказал радио Baltkom Артусс Кайминьш.
Пока есть только данные экзит-пулов, и я не хочу выступать ясновидящим, но уже понятно, что "Согласие" потеряло часть избирателей, сказал Сандрис Бергманис. "Наверное надо в чем-то менять направление, нельзя все время делать только дворики и школы, и вот, на следующие четыре года наше обещание - сделать приоритетом дороги".
В Даугавпилсе наибольшую поддержку получила возглавляемая нынешним мэром города Янисом Лачплесисом "Латгальская партия", но от нее совсем немного отстают список депутата Сейма Рихарда Эйгимса "Наша партия" и "Согласие", лидером которого в Даугавпилсе является депутат Сейма Андрей Элксниньш.
Представители партийного списка Latvijas attīstībai / Latvijas reģionu apvienība Мартиньша Бондарса в ожидании итогов выборов в ресторане Аndalūzijas suns.
Наконец-то можно расслабиться и перевести дыхание после длительного периода напряженной работы, так как Национальное объединение занимает лидирующие позиции не только в Риге, но и по всей территории Латвии", - сказал лидер нацблока Райвис Дзинтарс.
"Результатам экзитполов вполне можно доверять, если они технически выполнены хорошо. За всю историю выборов в самоуправления не было случая, когда данные экзитполов и официальные результаты не совпадали до неузнаваемости", - сообщил в эфире радио Baltkom исследователь центра общественной политики Providus Bалтс Калныньш.
Согласно предварительным данным экзитполов нынешний мэр Вентспилса Айвар Лембергс сохранит власть в городе. За "Латвии и Вентспилсу" проголосовали 60% имеющих право голоса.
По данным опросов избирателей у выхода с избирательных участков, в Юрмале на выборах самоуправлений больше всего голосов набрал Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - 36,66% голосов. Лидером списка является бывший мэр города Гатис Трукснис.
Независимо от того сколько мест в думе наберут Ушаков и Америкс, 29 или 31, они начнут переговоры о коалиции, заявил Baltkom политолог Ояр Скудра. "С прицелом на парламентские выборы в будущем году они будут ждать, у кого будет большее влияние, будут затягивать эти переговоры, и на мой взгляд это будет мудро".
Согласно результатам Экзитполов, "Согласие"/Честь служить Риге могут не набрать больше 50% голосов.
В 22 часа были закрыты избирательные участки по всей Латвии.
Сразу после закрытия избирательных участков глава ЦИК Арнис Цимдарс вышел к журналистам, чтобы сообщить данные экзитполов.
Если нынешняя рижская коалиция проиграет. То первое. Ушаков уйдёт из думы. Предыдущие мэры все так делали, часть депутатов от чср перейдёт к Бондарсу. Ничего лмчного. Бизнес есть бизнес. Оставшиеся организуют новое Согласие. Новый лозунг будет таков. Миша, мы тебя не бросим.
Если нынешняя коалиция сохранит позиции то их жизнь уже не будет такой как прежде. В следующем году выборы в Сейм и их оппоненты просто так сидеть не будут