В Латвии завершились выборы; идет подсчет голосов (ОНЛАЙН, ОПРОС) (5)

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Эксклюзив | 3 июня 2017 года, 22:14

Избирательные участки закрыты. Начался подсчет голосов.

Mixnews ведет онлайн-трансляцию о том, как прошли сегодняшние выборы. До часа ночи на Radio Baltkom – программа "Город принял"! Вместе с нами узнайте, кто принял ваш город в свои руки и кого жители города приняли как своего.

О том, как Латвия голосовала можно читать ЗДЕСЬ!

01:09
В Штабе "Согласия" Ушакова встретили овациями

"Это наша третья победа за последнее время", штаб "Согласия" и ЧСР встретил слова Ушакова овациями.

01:00
Пуце надеется на экзитпол

"Результаты экзитполов могут не отображать реальной картины. Но если официальные результаты выборов в самоуправления будут такими же, как и предварительные данные, то я буду рад. Мы баллотируемся с идеей о смене власти", - сообщил радио Baltkom кандидат в депутаты от объединенного списка Латвийское объединение регионов / "Для развития Латвии" Юрис Пуце.

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00:29
Политолог: к утру Ушаков может набрать 51%, но пить шампанское не будет

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Надо дождаться официальных итогов (экзитполам доверять нельзя), и, вполне возможно, что к утру Нил Ушаков наберет 51%. Но он не будет пить шампанское, потому что ему придется очень серьезно задуматься что же произошло и что же делать, сказал радио Baltkom.

00:12
Кайминьш-Бондарс - это анекдот?

"Я выдал себя Бондарса? Я? Вы шутите? Это анекдот?" - сказал Артусс Кайминьш с корреспондентами радио Baltkom. Как сообщалось, Кайминьш притворился Бондарсом и разыграл портал Sputnik. Подробности ЗДЕСЬ.

Кайминьш о том, как он был Бондарсом #городпринял #выборы2017

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00:11
"Честь служить Риге" и "Согласие" будут продолжать трудиться на благо граждан

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"Одни обещали бесплатный проезд в общественном транспорте со следующего года, другие - страховой полис здоровья. Мы, в свою очередь, если проиграем, будем смотреть, как эти слова воплощаются в жизнь. Останемся ждать обещанного чуда. Плакать не будем точно, будем продолжать работать", - сказал Америкс в эфире радио Baltkom.

00:04
"Единство": объединив силы, мы сменили власть в Риге

Нашей целью было показать, что вместе с другими партиями мы можем сменить власть в Риге, сказал нынешний оппозиционер Олаф Пулкс в интервью Латвийскому радио.

23:50
Кайминьш назвал себя "спасителем" русскоязычных

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У русскоязычных избирателей есть еще одна партия, за которую голосовать - это моя партия. А в Риге выборы проходят в режиме все против одного, сказал радио Baltkom Артусс Кайминьш.

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23:41
Бергманис: нельзя все время делать только дворики и школы

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Пока есть только данные экзит-пулов, и я не хочу выступать ясновидящим, но уже понятно, что "Согласие" потеряло часть избирателей, сказал Сандрис Бергманис. "Наверное надо в чем-то менять направление, нельзя все время делать только дворики и школы, и вот, на следующие четыре года наше обещание - сделать приоритетом дороги".

23:35
Известны предварительные итоги в Даугавпилсе

В Даугавпилсе наибольшую поддержку получила возглавляемая нынешним мэром города Янисом Лачплесисом "Латгальская партия", но от нее совсем немного отстают список депутата Сейма Рихарда Эйгимса "Наша партия" и "Согласие", лидером которого в Даугавпилсе является депутат Сейма Андрей Элксниньш.

23:30
Партия Бондарса - в ожидании итогов выборов

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Представители партийного списка Latvijas attīstībai / Latvijas reģionu apvienība Мартиньша Бондарса в ожидании итогов выборов в ресторане Аndalūzijas suns.

23:14
ВИДЕО: нацблок наконец может выдохнуть!

Наконец-то можно расслабиться и перевести дыхание после длительного периода напряженной работы, так как Национальное объединение занимает лидирующие позиции не только в Риге, но и по всей территории Латвии", - сказал лидер нацблока Райвис Дзинтарс.

23:07
Исследователь: результатам экзитполов вполне можно доверять

"Результатам экзитполов вполне можно доверять, если они технически выполнены хорошо. За всю историю выборов в самоуправления не было случая, когда данные экзитполов и официальные результаты не совпадали до неузнаваемости", - сообщил в эфире радио Baltkom исследователь центра общественной политики Providus Bалтс Калныньш.

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22:50
Экзитполы: Лембергс останется мэром Вентспилса

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Согласно предварительным данным экзитполов нынешний мэр Вентспилса Айвар Лембергс сохранит власть в городе. За "Латвии и Вентспилсу" проголосовали 60% имеющих право голоса.

22:45
Результаты экзитполов в Юрмале

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По данным опросов избирателей у выхода с избирательных участков, в Юрмале на выборах самоуправлений больше всего голосов набрал Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) - 36,66% голосов. Лидером списка является бывший мэр города Гатис Трукснис.

22:35
Ушаков теперь нацелится на выборы в Сейм

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Независимо от того сколько мест в думе наберут Ушаков и Америкс, 29 или 31, они начнут переговоры о коалиции, заявил Baltkom политолог Ояр Скудра. "С прицелом на парламентские выборы в будущем году они будут ждать, у кого будет большее влияние, будут затягивать эти переговоры, и на мой взгляд это будет мудро".

22:26
Ушаков может потерять власть в Риге

Согласно результатам Экзитполов, "Согласие"/Честь служить Риге могут не набрать больше 50% голосов.

22:21
Выбор сделан!

В 22 часа были закрыты избирательные участки по всей Латвии.

Голосование закончено! #городпринял #выборы2017

Публикация от Maris Morkans (@mixnews)

22:10
Глава ЦИК сделал заявление

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Сразу после закрытия избирательных участков глава ЦИК Арнис Цимдарс вышел к журналистам, чтобы сообщить данные экзитполов.

Комментарии 5
varbut.com2 часа назад
Выииграли те, кто не ходил голосовать. Вот увидите, как и в прошлый раз их будет БОЛЬШИНСТВО !
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varbut.com1 час назад
Думаю будет примерно так.
Если нынешняя рижская коалиция проиграет. То первое. Ушаков уйдёт из думы. Предыдущие мэры все так делали, часть депутатов от чср перейдёт к Бондарсу. Ничего лмчного. Бизнес есть бизнес. Оставшиеся организуют новое Согласие. Новый лозунг будет таков. Миша, мы тебя не бросим.

Если нынешняя коалиция сохранит позиции то их жизнь уже не будет такой как прежде. В следующем году выборы в Сейм и их оппоненты просто так сидеть не будут
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varbut.com2 часа назад
Судя по салюту, наверное в Риге уже празднуют победу!
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