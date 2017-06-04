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Если "Согласие" проиграет, то будет смешно наблюдать, как 4-5 латышских партий, которые не смогли договориться до выборов будут пытаться сделать это после них, пытаясь создать коалицию в Рижской думе. Такое мнение в программе Baltkom-online в эфире радио Baltkom выразил журналист и публицист Лато Лапса, комментируя результаты экзитполов на муниципальных выборах в Риге.

"Если "Согласие" и ЧСР будут не наберут контрольного пакета акций им придется сидеть в оппозиции, что же им ещё останется. Но я не верю результатам экзитполов. Очень хочу верить, но не могу. Я хотел бы, чтобы власть в Риге поменялась. Но если это случится мы все увидим большие разборки в русских партиях, и снова услышим три знаменитых русских вопроса - что делать, кто виноват, и как есть курицу. Но ещё большее веселье будет - смотреть, как те 4-5 латышских партий, которые не могли договориться до выборов будут пытаться сделать это после них. Есть русская поговорка - всех много, но всего мало, и я не верю, что все латышские партии смогут поделить то, что до этого принадлежало "Согласию" с ЧСР", - заявил журналист.

Для города будет лучше, если какая-нибудь из новых партий в думе примкнет к коалиции "Согласия" и ЧСР, считает он.

"Мне кажется, приятнее будет смотреть, как Ушаков с Америксом переманят к себе какую-нибудь из тех латышских партий, которая поймет, что лучше где-то немного уступить, но работать вместе на благо Риги", - считает Лапса.

До сих пор латышские партии не шли на контакт с "Согласием" из страха потерять избирателей, полагает он.

"У латышских партий страх не перед "Согласием" а перед тем, что избиратель на них плохо посмотрит из-за их симпатий к Согласию. В обозримом прошлом ни одна из этих партий не решилась на эксперимент и не пошла на контакт с русской партией. Затлерса, который на этот счет сболтнул что-то невнятное, и которому товарищи быстро надавали по шее, я не считаю", - сказал Лато Лапса.

Напомним, что результаты опросов при выходе с участков избирателей, или так называемые экзитполы, свидетельствуют, что за тандем Нила Ушакова и Андриса Америкса проголосовали 42,9% опрошенных избирателей, что позволит им получить 29 мандатов из 60.