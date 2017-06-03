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Кандидаты в депутаты от объединенного списка "Согласия" и "Честь служить Риге" плакать не будут, если не наберут на выборах большинства голосов. Наоборот, работа на благо жителей города будет продолжаться. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал кандидат в депутаты от объединенного списка, вице мэр столицы Андрис Америкс.

"Я серьезно отношусь к результатам экзитполов. Это социологический опрос, который отображает насколько избиратели доверились партиям. Мы работали согласно своей программе, и если граждане посчитают, что есть лучшие кандидатуры, мы все равно будем продолжать трудиться на благо жителей города", - заявил Америкс.

Он также отметил, что если к власти придут новые люди, то "Честь служить Риге" и "Согласие" будут следить за тем, как депутаты, выигравшие выборы, будут осуществлять свои обещания.

"Одни обещали бесплатный проезд в общественном транспорте со следующего года, другие - страховой полис здоровья. Мы, в свою очередь, будем смотреть, как эти слова воплощаются в жизнь. Будем ждать обещанного чуда. Плакать не будем точно, будем продолжать работать", - сказал Америкс.

На вопрос о том, перестанут ли сотрудничать "Согласие" и "Честь служить Риге" в случае поражения на выборах, он ответил отрицательно.

"Отложим все интриги в сторону. Мы работали вместе два созыва. Если у нас будет большинство голосов, то я останусь вице-мэром, а Ушаков - мэром. Если мы проиграем, то останемся вместе в оппозиции", - пояснил Америкс.

Напомним, что результаты опросов при выходе с участков избирателей, или так называемые экзитполы, свидетельствуют, что за тандем Нила Ушакова и Андриса Америкса проголосовали 42,9% опрошенных избирателей, что позволит им получить 29 мандатов из 60.