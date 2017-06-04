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Ушаков усталый супер-профессионал, который уже не выдвигает толковых идей по развитию Риги. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил доктор политических наук, политолог Андрей Бердников.

"У Нила Ушакова имидж мэра, который знает гораздо больше других и очень устал от журналистов и всеобщего внимания к своей персоне. И лично я даже не услышал от него идей о развитии города. И именно этого мне, как избирателю, не хватало. Я вижу, что сейчас в обществе прослеживаются только две линии - или свергнуть Ушакова, или сделать его мэром. Но желающих лишить Ушакова кресла мэра становится все больше, как среди латышскоговорящего, так и русскоговорящего населения. Ведь чего только стоит его плакат с лозунгом "Голосуй или проиграешь", - заявил Бердников.

Так же политолог отметил, что Ушаков позволил себе то, что не позволял ни один мэр.

"Ушаков перегнул палку, когда поднял цену на проезд в общественном транспорте аж в два раза. До него ни один мэр не мог себе такого позволить! Это подействовало негативно и на латышских, и на русских избирателей" , - отметил эксперт.

В конце он поделился со слушателями, где голосовал сам и почему на избирательном участке не проводили экзитпол.

"Я живу в Саркандаугаве довольно давно и хожу голосовать в Пушкинский лицей. Но ни разу не видел там людей проводящих экзитпол. Причиной этого является либо холодная погода, либо то что в Саркандаугаве, в основном, живет русскоязычное население, других объяснений у меня нет", - сказал Андрей Бердников.

Напомним, что результаты опросов при выходе с участков избирателей, или так называемые экзитполы, свидетельствуют, что за тандем Нила Ушакова и Андриса Америкса проголосовали 42,9% опрошенных избирателей, что позволит им получить 29 мандатов из 60.