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Если данные экзитполов совпадут с официальными результатами выборов в самоуправления, то это станет хорошей новостью. Об этом в эфире радио Baltkom заявил кандидат в депутаты от объединенного списка Латвийское объединение регионов / "Для развития Латвии" Юрис Пуце.

"Опросы на выходе с избирательных участков показывают, насколько соблюдена социологическая мифология. Они отображают лишь тенденции, поскольку нельзя заставить людей отвечать на вопросы или отвечая, говорить правду. Есть люди, которые принципиально не говорят о своем выборе", - рассказал Пуце.

Он отметил, что по сравнению с 2013 годом, в 2017 году на муниципальных выборах большое число граждан проголосовало досрочно.

"Этих избирателей никто не опрашивал, поэтому результаты экзитполов могут не отображать реальной картины. Но если официальные результаты выборов в самоуправления будут такими же, как и данные экзитполов, то я буду рад. Мы баллотируемся с идеей о смене власти", - сообщил Пуце.

Он предположил, что новоизбранным депутатам будет тяжело договориться между собой и создать коалицию.

"Придется сидеть и договариваться. К этому нужно стремиться. Самое важное - это выявить общие цели при создании альтернативной власти. Я уверен, что в феврале, когда все СМИ трубили о том, что Ушаков бесспорный лидер и подвинуть его будет практически нереально, у кандидатов в депутаты только укрепилось желание опровергнуть эту мысль. Наоборот, еще больше захотелось доказать и себе, и гражданам, что это возможно", - добавил Пуце.

Напомним, что результаты опросов при выходе с участков избирателей, или так называемые экзитполы, свидетельствуют, что за тандем Нила Ушакова и Андриса Америкса проголосовали 42,9% опрошенных избирателей, что позволит им получить 29 мандатов из 60.