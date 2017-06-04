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Фото/онлайн-трансляция радио Baltkom

Мэр Риги Нил Ушаков в эфире радио Baltkom поблагодарил всех пришедших на выборы рижан и выразил уверенность в своей победе на выборах.

"Сейчас я с уверенностью могу сказать, что у "Согласия" не просто первое место но и большинство голосов избирателей. Я хочу сказать большое спасибо всем за поддержку: всем рижанам, которые пришли на выборы, всем, кто поддерживал, активистам. Хочу также поблагодарить свою семью за огромную помощь и поддержку в эти непростые дни. Если у наших противников была только одна хозяйственная программа - свалить Нила, то у нас впереди большая работа, этим летом никому в думе скучать не придется, нас ждет обширная программа софинансированного ремонта государственных домов, намного более обширный ремонт улиц, чем в прошлом году. Так что поздравляю рижан - они выбрали развитие и стабильность", - сказал Нил Ушаков.

Напомним, что результаты опросов при выходе с участков избирателей, или так называемые экзитполы, свидетельствуют, что за тандем Нила Ушакова и Андриса Америкса проголосовали 42,9% опрошенных избирателей, что позволит им получить 29 мандатов из 60.