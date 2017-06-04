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Во время выборов никто не думал о людях, у кандидатов была единственная цель - свергнуть Ушакова. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила кандидат на пост мэра Риги от партии No sirds Latvijai Диана Новицка.

"Меня поразило то, что рижанам не предлагалась альтернатива. У кандидатов была только одна цель - сменить власть, свергнуть Ушакова. Во всем этом очень много пустого популизма. Да, была попытка создать коалицию из трех партий, но этот вопрос остался открытым", - заявила Новицка.

Также она отметила, что не боролась за власть в чистом виде.

"Я предлагала совершенно новое видение - без борьбы за власть. Хотела создать лучшую жизнь для рижан. Поэтому и выдвигала свою кандидатуру на пост мэра Риги. Я всегда считала, что если за меня проголосует только мама и муж - это уже хорошо, но оказалось проголосовало гораздо больше людей. Видимо, мне просто не хватило времени. Перед выборами я издала биографию - книгу о себе. Это совершенно новый подход к избирателям. Если людям интересно узнать, кто такая Диана Новицка, они могут прочесть это в моей в книге", - поделилась кандидат.

Новицка добавила, что восхищена девушкой из Даугавпилса, снявшей ролик "Светка-кандидат".

"Светка" из Даугавпилса - это "вау"! Я за нее очень рада, ведь в таком небольшом городе и с таким небольшим бюджетом ей удалось выбиться. Я считаю - это сильно. Я не хочу, чтобы она осталась всего лишь "Светкой из видеоролика", людям надо запомнить ее фамилию. Обидно видеть после выборов улыбающиеся из мусорного ведра лица", - рассказала Диана Новицка.

Напомним, что результаты опросов при выходе с участков избирателей, или так называемые экзитполы, свидетельствуют, что за тандем Нила Ушакова и Андриса Америкса проголосовали 42,9% опрошенных избирателей, что позволит им получить 29 мандатов из 60.