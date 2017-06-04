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Накануне в зале "Дзинтари" стартовал новый фестиваль "Балтийские музыкальные сезоны". Начали с супер-мощной симфонической силы - гастроли молодежного оркестра под управлением великого дирижера Рикардо Мути.

Долгие годы Рикардо Мути возглавлял легендарный миланский "Ла Скала". Его имя стоит в ряду крупнейших музыкальных имен мира последних десятилетий. Концерт, который вел арт-директор фестиваля Андрейс Жагарс, начался с исполнения увертюры к опере "Набукко" Джузеппе Верди. Продолжился исполнением Четвертой симфони Франца Шуберта. Во втором отделении прозвучала Пятая симфония Петра Чайковского. Зал был заполнен практически под завязку.

Напомним, что в течение этого лета в рамках "Балтийских музыкальных сезонов" выступит целая плеяда выдающихся современных музыкантов: российский пианист Денис Мацуев, скрипач Джошуа Бэл, певицы Элина Гаранча (присутствовала сейчас на открытии), Хибла Герзмава и Кристине Ополайс, другие музыканты.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Чтобы реализовать столь амбициозный проект, создан одноименный Фонд "Балтийские музыкальные сезоны", председателем попечительского совета которого стал известный предприниматель Гунтис Равис. Учредители Фонда и члены попечительского совета: Гунтис Равис, Михаил Фридман, Петр Авен, Аркадий Сухаренко, Александр Гафин (директор Фонда), Юрий Шефлер и Леон Зилбер. К проекту присоединилась и поднаторевшая в организации концертов мировых знаменитостей глава компании Art Forte Юлия Лочмеле.

Текст и фото - Андрей Шаврей