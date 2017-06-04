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Электронное голосование связано со многими рисками, которые очень сложно предотвратить. Об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom высказал руководитель Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс. По его словам, при таком виде выборов нельзя быть уверенным в том, что конечный результат не будет подмен.

"Во всех электронных сделках есть нюансы: кто это делает, и что он хочет. Тут могут возникнуть проблемы. На техническом уровне может пострадать либо надежность, либо тайна голосования", - сказал он.

Цимдарс отметил, что опыт других стран показывает, что электронное голосование не дает ожидаемых результатов.

"Норвегия, которая была на втором месте по развитию интернет- голосования после Эстонии, отказалась от этого проекта. Они посчитали, что это дорого и от этого не увеличивается количество голосующих. При этом появилось много сомневающихся в том, можно ли доверять результатам. Эстонский опыт тоже показывает, что количество голосующих не увеличивается. Да, это удобно, но явка не увеличивается", - отметил он.

Напомним, 3 июня в Латвии прошли выборы в местные самоуправления. По результатам подсчета голосов на большей части избирательных участков в Риге убедительный перевес имеет объединенный список "Согласие"/"Честь служить Риге" (ЧСР), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По результатам со 138 участков из 158, эта политическая сила набирает 51,64% голосов, что позволит Нилу Ушакову сохранить пост мэра Риги.