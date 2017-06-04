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Большое сожаление вызывает тот факт, что половина граждан Латвии не исполняют свой гражданский долг, не участвуя в выборах. Так считает европарламентарий Артис Пабрикс (Е).

"Считаю, что это большая недоброжелательность по отношению к себе и своему государству, если 50% имеющих право голоса не приняли участие в выборах. Надеюсь, избиратель в своей волости сделает выводы, что его жизнь зависит также и от того, какого соседа он/она выберет, - написал Пабрикс в Twitter

Domāju, ka tā ir liela nenovīdība pret sevi un valsti, ja 50% vēlētāju nepiedalījās. — Artis Pabriks (@Pabriks) June 4, 2017

Некий пользователь соцсети на это указал, что Пабриксу, как представителю партии власти, следовало бы взять ответственность за культуру людей. Это как недружелюбность, так и отсутствие доверия политикам.

Пабрикс в ответ указал, что в известной степени для каждого наступает время взять на себя ответственность, а не искать виноватого. Если не можешь выбрать, то не надо жаловаться, считает он.

Zināmā mērā katram laiks uzņemties atbildību par sevi nevis meklēt kurš vainīgs.ja nevar novēlēt,lai nesūdzas. — Artis Pabriks (@Pabriks) June 4, 2017

Как сообщалось, в этом году в выборах в самоуправления в Латвии участвовало немногим больше половины избирателей, обладающих правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Вчера проголосовали почти 549 000 человек или 38,01% избирателей, а вместе с теми, кто проголосовал предварительно, общее число проголосовавших составляет 730 000 или 50,55%.