Пабрикс о не голосовавших: если не ходишь на выборы, тогда не жалуйся! (20)
Большое сожаление вызывает тот факт, что половина граждан Латвии не исполняют свой гражданский долг, не участвуя в выборах. Так считает европарламентарий Артис Пабрикс (Е).
"Считаю, что это большая недоброжелательность по отношению к себе и своему государству, если 50% имеющих право голоса не приняли участие в выборах. Надеюсь, избиратель в своей волости сделает выводы, что его жизнь зависит также и от того, какого соседа он/она выберет, - написал Пабрикс в Twitter
Domāju, ka tā ir liela nenovīdība pret sevi un valsti, ja 50% vēlētāju nepiedalījās.— Artis Pabriks (@Pabriks) June 4, 2017
Некий пользователь соцсети на это указал, что Пабриксу, как представителю партии власти, следовало бы взять ответственность за культуру людей. Это как недружелюбность, так и отсутствие доверия политикам.
Пабрикс в ответ указал, что в известной степени для каждого наступает время взять на себя ответственность, а не искать виноватого. Если не можешь выбрать, то не надо жаловаться, считает он.
Zināmā mērā katram laiks uzņemties atbildību par sevi nevis meklēt kurš vainīgs.ja nevar novēlēt,lai nesūdzas.— Artis Pabriks (@Pabriks) June 4, 2017
Как сообщалось, в этом году в выборах в самоуправления в Латвии участвовало немногим больше половины избирателей, обладающих правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Вчера проголосовали почти 549 000 человек или 38,01% избирателей, а вместе с теми, кто проголосовал предварительно, общее число проголосовавших составляет 730 000 или 50,55%.
Зато хорошо понятно ,как в Латвии поднимается средняя зарплата. Во первых статисты считаю не всех.а только предприятия ,где работают 50 и более человек.Все микрики и индивидуалы в статистику зарплат не входят. Во вторых ,статистикой указано,в Латвии население уменьшается на 70 человек в день официально.Это просто люди с низким уровнем дохода и пенсионеры умирают или молодежь,которая не нашла себе место тут ,уезжает на работу за рубеж.Как правила ,это те люди.которые в Латвии зарабатывали мало и очень мало или на пенсии. Соответственно уменьшается количество малых зарплат и вырастает средняя зарплата и депутаты снова могут себе поднять зарплату. Подняли зарплату и средняя выросла,уехали или умерли малоимущие и снова средняя зарплата по стране выросла и снова можно поднимать депутатам.Замкнутый круг.Кто придумал систему -гений.И кто менять не хочет,власти нравится.