Пабрикс о не голосовавших: если не ходишь на выборы, тогда не жалуйся! (20)

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Эксклюзив | 4 июня 2017 года, 20:28

Большое сожаление вызывает тот факт, что половина граждан Латвии не исполняют свой гражданский долг, не участвуя в выборах. Так считает европарламентарий Артис Пабрикс (Е).

"Считаю, что это большая недоброжелательность по отношению к себе и своему государству, если 50% имеющих право голоса не приняли участие в выборах. Надеюсь, избиратель в своей волости сделает выводы, что его жизнь зависит также и от того, какого соседа он/она выберет, - написал Пабрикс в Twitter

Некий пользователь соцсети на это указал, что Пабриксу, как представителю партии власти, следовало бы взять ответственность за культуру людей. Это как недружелюбность, так и отсутствие доверия политикам.

Пабрикс в ответ указал, что в известной степени для каждого наступает время взять на себя ответственность, а не искать виноватого. Если не можешь выбрать, то не надо жаловаться, считает он.

Как сообщалось, в этом году в выборах в самоуправления в Латвии участвовало немногим больше половины избирателей, обладающих правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Вчера проголосовали почти 549 000 человек или 38,01% избирателей, а вместе с теми, кто проголосовал предварительно, общее число проголосовавших составляет 730 000 или 50,55%.

Комментарии 20
Sergej Kuznecov1 час назад
Те 50% которые не проголосовали,уже за границей,Если ты не в курсе))))
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личное мнение1 час назад
Голосование в этот раз показало,что время пустбрехов заканчивается и партия господина Пабрикса потихоньку уходит в небытие. Латвия и её жители устали от политики и им нужны люди понимающие в экономически -хозяйственной сфере.Только так страна может выжить.Ибо на правящую коалиции надежды нет,одни обещания,всевдо реформа ,за которой почему то следует увеличение налогов,а не уменьшение налогового бремени.Как это может помочь людям выжить не понятно?
Зато хорошо понятно ,как в Латвии поднимается средняя зарплата. Во первых статисты считаю не всех.а только предприятия ,где работают 50 и более человек.Все микрики и индивидуалы в статистику зарплат не входят. Во вторых ,статистикой указано,в Латвии население уменьшается на 70 человек в день официально.Это просто люди с низким уровнем дохода и пенсионеры умирают или молодежь,которая не нашла себе место тут ,уезжает на работу за рубеж.Как правила ,это те люди.которые в Латвии зарабатывали мало и очень мало или на пенсии. Соответственно уменьшается количество малых зарплат и вырастает средняя зарплата и депутаты снова могут себе поднять зарплату. Подняли зарплату и средняя выросла,уехали или умерли малоимущие и снова средняя зарплата по стране выросла и снова можно поднимать депутатам.Замкнутый круг.Кто придумал систему -гений.И кто менять не хочет,власти нравится.
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Валентина Макеева1 час назад
и я хотела написать.а как они проголосуют.если ОНИ НЕ ЖИВУТ ЗДЕСЬ.точнее не СУЩЕСТВУЮТ здесь
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