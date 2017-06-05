Недовольные выборами "выписываются" из Риги, чтобы не платить налоги Ушакову (8)

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Эксклюзив | 5 июня 2017 года, 07:00

Латвийский сегмент социальной сети Twitter пестрит от публикаций, в которых рижане, среди которых политики, артисты и простые обыватели сообщают о том, что они намерены выписаться из Риги и будут декларировать свое место жительства в других самоуправлениях. Таким образом люди демонстрируют свое негативное отношение к итогам голосования в Риге, где власть сохранило прежнее руководство Риги.

"Сегодня выписался из Риги. Я не доверю распоряжаться своими налогами бандитам Ушакова", - написал парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс, недовольный тем, что в ходе выборов не удалось "свалить" нынешнее руководство Риги.

Иесалниекса подвергли критике за такое решение, так как оно не пойдет на пользу Латвии. "На самом ли деле хороший пример всем остальным налогоплательщикам в ГОСУДАРСТВЕ? И так теневая экономика расцветает, так как не верят правительству", - написала пользвательница.

Писательница Даце Рукшане, которая раньше писала о своей решимости покинуть страну, "покинула Ригу". "Все, я выписалась. На следующие выборы задекларируюсь обратно, но мои налоги за эти годы Нилу невидать!", - написала писательница.

Другой пользователь Twitter даже опубликовал скрин со страницы электронных услуг Latvija.lv, где можно задекларировать свое место жительства, а также выписаться из него. "Ок, рижане, с вами было классно, но все же хватит вас и РД финансово поддерживать".

В свою очередь политолог Янис Икстенс указал, что люди не понимают, в чем отличие декларирования от уплаты налогов. "Наверное все же надо было окончить высшее образование, чтобы понять, что есть разница между неуплатой налогов и декларированием в других самоуправлениях", 0 написал политолог.

Пользовательница соцсети по имени Рита написала так: "Спустя 4 дня зашел в Twitter. Смотрю, новый психоз - выписываюсь из Риги. Мягкотелые рижане - прос.али Ригу и жалобно мычите".

Латвийский журналист Роман Мельник считает, что политики, которые выписываются из Риги, являются предателями народа. "Каждый политик, который задет результатами выборов и выписывается из Риги, является предателем. Предателем государства, рижан, латышей, избирателей", написал мельник.

Комментарии 8
Куся13 минуты назад
Иесалниекс пусть в Лестене декларируется, на кладбище с легионерами, чтобы 16 марта недалеко ходить было.Мурниеце сеймовскую туду же.
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Katerina Igorek16 минут назад
Ну и??в чем проблема, скатертью дорога!
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riba4ok8 минут назад
Давно пора-беконом то обещали Европу накормить.Вот и флаг в руки!
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