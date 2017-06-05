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Латвийский сегмент социальной сети Twitter пестрит от публикаций, в которых рижане, среди которых политики, артисты и простые обыватели сообщают о том, что они намерены выписаться из Риги и будут декларировать свое место жительства в других самоуправлениях. Таким образом люди демонстрируют свое негативное отношение к итогам голосования в Риге, где власть сохранило прежнее руководство Риги.

"Сегодня выписался из Риги. Я не доверю распоряжаться своими налогами бандитам Ушакова", - написал парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс, недовольный тем, что в ходе выборов не удалось "свалить" нынешнее руководство Риги.

Иесалниекса подвергли критике за такое решение, так как оно не пойдет на пользу Латвии. "На самом ли деле хороший пример всем остальным налогоплательщикам в ГОСУДАРСТВЕ? И так теневая экономика расцветает, так как не верят правительству", - написала пользвательница.

vai tiešām labs puemērs visiem pārējiem nodokļu maksātājiem VALSTĪ? Tā jau ēnu ekonomika zeļ un plaukst,jo netic valdībai — Daina Baidekalne (@Dainabkalne) June 4, 2017

Писательница Даце Рукшане, которая раньше писала о своей решимости покинуть страну, "покинула Ригу". "Все, я выписалась. На следующие выборы задекларируюсь обратно, но мои налоги за эти годы Нилу невидать!", - написала писательница.

Viss, es izdeklarējos. Uz nākamajām vēlēšanām iedeklarēšos atpakaļ, bet manus nodokļus pa šiem gadiem Nilam neredzēt. — Dace Ruksane (@Ruksane) June 4, 2017

Другой пользователь Twitter даже опубликовал скрин со страницы электронных услуг Latvija.lv, где можно задекларировать свое место жительства, а также выписаться из него. "Ок, рижане, с вами было классно, но все же хватит вас и РД финансово поддерживать".

Ok, rīdzinieki, ar jums bija forši, bet nu gan pietiks jūs un RD finansiāli atbalstīt. #velēšanas pic.twitter.com/QSDVs64l0y — Jānis Polis (@JanisPolis) June 4, 2017

В свою очередь политолог Янис Икстенс указал, что люди не понимают, в чем отличие декларирования от уплаты налогов. "Наверное все же надо было окончить высшее образование, чтобы понять, что есть разница между неуплатой налогов и декларированием в других самоуправлениях", 0 написал политолог.

Laikam tomer ir vajadziga pabeigta augstaka izglitiba, lai saprastu, ka ir starpiba starp nodoklu nemaksanu un deklaresanos cita pasvaldiba. — Jānis Ikstens (@JanisIkstens) June 4, 2017

Пользовательница соцсети по имени Рита написала так: "Спустя 4 дня зашел в Twitter. Смотрю, новый психоз - выписываюсь из Риги. Мягкотелые рижане - прос.али Ригу и жалобно мычите".

Pēc 4dienām ārpasaulē iemetu aci tviterī.Skatos jauna psihoze- deklarēšoties ārā no Rīgas.Mīkstie rīdzinieki-padirsāt Rīgu un žļāgdami mūkat — Rita (@LaukuDraiskule) June 4, 2017

Латвийский журналист Роман Мельник считает, что политики, которые выписываются из Риги, являются предателями народа. "Каждый политик, который задет результатами выборов и выписывается из Риги, является предателем. Предателем государства, рижан, латышей, избирателей", написал мельник.

Ikviens politiķis, kas vēlēšanu rezultātu ietekmēts nu deklarējas prom no Rīgas, ir nodevējs. Valsts, rīdzinieku, latviešu vēlētāju nodevējs — Romāns Meļņiks (@romans_melniks) June 4, 2017