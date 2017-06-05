Пабрикс: котики помогают победить на выборах, поэтому завел себе кота (7)

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Эксклюзив | 5 июня 2017 года, 07:56

Результаты выборов в столице, где власть сохранило прежнее руководство Риги, разочаровали многих. Люди делают публикации в социальных сетях. В том числе евродепутат Артис Пабрикс, который опубликовал свой комментарий в соцсети Twitter.

"Я понял, что коты могут помочь победить на выборах, поэтому в нашей семье прибавление. Знакомьтесь - Отто", - написал Артис Пабрикс в соцсети Twitter.

Под котиками, он, не трудно догадаться, подразумевал рижских котов Кузю и Муриса, которых мэр Риги приютил в здании Рижской думы. Теперь котики являются главными героями рекламных кампаний по привлечению туристов. Напомним, в здании Рижской думы пушистая парочка поселилась в конце 2011 года, попав туда прямиком из городского приюта Ulubele

Ранее член правящей партии "Единство" упрекнул латвийцев за то, что они не могут придти на избирательные участки и исполнить свой гражданский долг.

Большое сожаление вызывает тот факт, что половина граждан Латвии не исполняют свой гражданский долг, не участвуя в выборах. Так считает европарламентарий Артис Пабрикс (Е).

"Считаю, что это большая недоброжелательность по отношению к себе и своему государству, если 50% имеющих право голоса не приняли участие в выборах. Надеюсь, избиратель в своей волости сделает выводы, что его жизнь зависит также и от того, какого соседа он/она выберет, - написал Пабрикс в Twitter.

Некий пользователь соцсети на это указал, что Пабриксу, как представителю партии власти, следовало бы взять ответственность за культуру людей. Это как недружелюбность, так и отсутствие веры политикам.

Пабрикс в ответ указал, что в известной степени для каждого наступает время взять на себя ответственность, а не искать виноватого. Если не можешь выбрать, то не надо жаловаться, считает он.

Комментарии 7
А Ё 1 час назад
КАКОЕ ИМЯ У КОТА-ТУДА ОН ТЕБЯ И ПОВЕДЁТ!
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Sedna56 минут назад
Тебе, русофобский Побрякушкин, и котики не помогут. И уже и Гейропа с Пиндосией тоже не помогут. Не до тебя, браток.
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больше котов1 час назад
Коты Нила из питомника, их 2, одним Отто с документами не отделаешься.
Возьмите хотя бы весь питомник под свое попечительство.
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