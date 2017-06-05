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Актер театра Дайлес Интарс Решетин, агитировавший голосовать против "тётенек из Кенгарагса" и объявил бойкот артистам, участвовавшим в агитационной кампании Нила Ушакова, выразил разочарование политикой "латышских партий", которые проиграли на выборах в Риге.

"Если Ригу не спасли ее жители, то на политиков еще меньше надежды. Грустно", - написал Решетин в социальных сетях Facebook и Twitter.

Комментаторы стали поддерживать актера, некоторые из них указали, что если в Риге не удалось сменить власть, главное устоять на выборах в Сейм.

"К сожалению, если не могут найти согласия между собой, то "Согласие" зайдет со стороны... В Латвии сейчас государственных мужей не видят...Есть только интересы".

Diemžēl, ja neprata atrast saskaņu savā starpā, Saskaņa ienāca no malas...

P.S. Latvijā šajā laikā valstsvīrus neredz... Tikai intereses — Jānis Ločmelis (@siksparnis) 4 июня 2017 г.

"Ригу не удалось, следующее важно не потерять государство в самом прямом смысле этого слова", - написала одна из пользовательниц Twitter.

Rīgu neizdevās, nākamais ir svarīgi nepazaudēt valsti vistiešākajā šī vārda nozīmē. — Ilgvars Imša (@IlgvarsImsa) 4 июня 2017 г.

Другой пользователь считает, что теперь бывшие сотрудники KNAB должны не словом, а делом доказать, что "они не пустой звук. И тогда на следующих выборах в Сейм будет возможность выключить кнопки всем".

Tagad bijušajiem KNABjiem-JKP jāpierāda ka viņi nav tikai tukša skaņa. Un tad nākamajās Saeimas vēlēšanās ir iespēja izgriezt pogas visiem — Guntars Vicmanis (@Gvi79) 4 июня 2017 г.

Примечательно, что в своем профиле, Решенин удалил свой пост с извинениями перед жителями спальных районов, сделанных накануне выборов, когда назвал их "Тетеньками из Кенгарагса, Пурвциемса и других районов".

Там он, после своих нелицеприятных высказываний в адрес жителей спальных районов Риги, извинился перед "Тетеньками", обвиняя пиар-специалистов мэра Рига Нила Ушакова в манипулировании обществом, об этом актер сообщил в социальных сетях Facebook и Twitter. Но теперь этих записей нет.

Удалена и та запись, где он рассказал, что сделал свой выбор в пользу "латышской Риги", Но остался ее скрин.

Как сообщал портал Mixnews, Для того, чтобы мотивировать молодых людей принять участие в предстоящих 3 июня выборах продюсерское агентство "Divi Gani" создало видеоролик, в съемках которого приняли участие актер театра Дайлес Интарс Решетин, радио ведущий Томс Гревиньш и хоккеист Каспарс Даугавиньш.

Один из участников агитационного ролика актер Интарс Решетин, который на днях объявил бойкот участвующим в агитационных мероприятиях мэра Риги Нила Ушакова артистам, указал, что за нынешнюю власть в Риге голосуют "эти тетеньки из Пурвциемса, Кенграгса и других спальных районов, но этому пора поставить точку".