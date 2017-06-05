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Граждане Латвии, которые задекларированы в одном самоуправлении, но проживают и пользуются услугами, предоставляемыми другим муниципалитетом, по сути будут считаться неплательщиками налогов. На это указал экономист, бывший министр экономики, экономист Вячеслав Домбровский.

"Те, кто пользуется услугами публичной инфраструктуры города, но передекларировались в другое самоуправление, в котором не живут и не работают, будут самыми что ни на есть неплательщиками налогов", - написал Домбровский в соцсети Twitter.

Экономист призвал не путать с "голосованием ногами". "В данном случае надо реально переселиться в другое самоуправление, где жить, работать, платить налоги. И здесь нет НИКАКИХ связей с демократическими ценностями. Скорее наоборот - свидетельствует, что для людей приемлема демократия только пока он/она находится в большинстве", - написал Домбровский.

Lūgums nejaukt ar 'balsošanu ar kajām'! Jo tad jau vajag reāli izvākties uz citu novadu, kur dzīvot, strādāt, maksāt nodokļus. — Vj.Dombrovskis (@VjDombrovskis) June 5, 2017

Un tam nav NEKĀDA sakara ar demokrātiskām vērtībām. Drīzāk pretēji - liecina ka cilvēkam demokr. pieņemama tikai kamēr viņš(a) ir vairākumā. — Vj.Dombrovskis (@VjDombrovskis) June 5, 2017

Тем временем, как считает эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс, акция "не буду платить налоги в Риге и передекларируюсь в другое самоуправление, не пойдет на благо государства.

"Я не буду платить налоги, так как мне не нравится результат выборов. И мы еще хотим называть себя нацией? И хотим, чтобы русские не голосовали только за "Согласие"?", - вопрошает эксперт.

Es nemaksāšu nodokļus, jo man nepatīk vēlēšanu rezultāts. Un mēs gribam saukt sevi par nāciju? Un gribam, lai krievi nebalso tikai par S? — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) June 4, 2017

Не все согласны с Лиепниексом. Так один из пользователей Twitter, указал, что ему не нравится не результат выборов, а то куда расходуются деньги налогоплательщиков. "Не нравится не результат голосования, а куда расходуются мои деньги - на рекламу, оплату русской газеты и ангажирования таких как ты", - написал один из комментаторов.

Nevis nepatīk vēlēšanu rez., bet nepatīk kā tiek mana nauda izsaimniekota, reklāmās, krievu avīžu apmaksai un tādu $pajoļu kā tu angažēšanai — Atis Skuja (@Florestanss) June 4, 2017

Другие отмечают, что не платить налоги и не декларировать свое место жительства - это совсем разные вещи. "Смена декларированного места жительства не означает неуплату налогов - надо было бы хотя бы это суметь понять!".

Deklarētās dzīves vietas maiņa nenozīmē nodokļu nemaksāšanu- tik daudz jau nu vadzētu spēt saprast! — Māris Nātra (@MarisNatra) June 4, 2017

Как сообщал портал Mixnews, латвийский сегмент социальной сети Twitter пестрит от публикаций, в которых рижане, среди которых политики, артисты и простые обыватели сообщают о том, что они намерены выписаться из Риги и будут декларировать свое место жительства в других самоуправлениях. Таким образом люди демонстрируют свое негативное отношение к итогам голосования в Риге, где власть сохранило прежнее руководство Риги.

"Сегодня выписался из Риги. Я не доверю распоряжаться своими налогами бандитам Ушакова", - написал парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс, недовольный тем, что в ходе выборов не удалось "свалить" нынешнее руководство Риги.

Иесалниекса подвергли критике за такое решение, так как оно не пойдет на пользу Латвии. "На самом ли деле хороший пример всем остальным налогоплательщикам в ГОСУДАРСТВЕ? И так теневая экономика расцветает, так как не верят правительству", - написала пользвательница.

vai tiešām labs puemērs visiem pārējiem nodokļu maksātājiem VALSTĪ? Tā jau ēnu ekonomika zeļ un plaukst,jo netic valdībai — Daina Baidekalne (@Dainabkalne) June 4, 2017

В свою очередь политолог Янис Икстенс указал, что люди не понимают, в чем отличие декларирования от уплаты налогов. "Наверное все же надо было окончить высшее образование, чтобы понять, что есть разница между неуплатой налогов и декларированием в других самоуправлениях", - написал политолог.