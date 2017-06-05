Эксперты: "выписавшиеся" из Риги тут же станут неплательщиками налогов (9)

фото

Эксклюзив | 5 июня 2017 года, 22:08

Граждане Латвии, которые задекларированы в одном самоуправлении, но проживают и пользуются услугами, предоставляемыми другим муниципалитетом, по сути будут считаться неплательщиками налогов. На это указал экономист, бывший министр экономики, экономист Вячеслав Домбровский.

"Те, кто пользуется услугами публичной инфраструктуры города, но передекларировались в другое самоуправление, в котором не живут и не работают, будут самыми что ни на есть неплательщиками налогов", - написал Домбровский в соцсети Twitter.

Экономист призвал не путать с "голосованием ногами". "В данном случае надо реально переселиться в другое самоуправление, где жить, работать, платить налоги. И здесь нет НИКАКИХ связей с демократическими ценностями. Скорее наоборот - свидетельствует, что для людей приемлема демократия только пока он/она находится в большинстве", - написал Домбровский.

Тем временем, как считает эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс, акция "не буду платить налоги в Риге и передекларируюсь в другое самоуправление, не пойдет на благо государства.

"Я не буду платить налоги, так как мне не нравится результат выборов. И мы еще хотим называть себя нацией? И хотим, чтобы русские не голосовали только за "Согласие"?", - вопрошает эксперт.

Не все согласны с Лиепниексом. Так один из пользователей Twitter, указал, что ему не нравится не результат выборов, а то куда расходуются деньги налогоплательщиков. "Не нравится не результат голосования, а куда расходуются мои деньги - на рекламу, оплату русской газеты и ангажирования таких как ты", - написал один из комментаторов.

Другие отмечают, что не платить налоги и не декларировать свое место жительства - это совсем разные вещи. "Смена декларированного места жительства не означает неуплату налогов - надо было бы хотя бы это суметь понять!".

Как сообщал портал Mixnews, латвийский сегмент социальной сети Twitter пестрит от публикаций, в которых рижане, среди которых политики, артисты и простые обыватели сообщают о том, что они намерены выписаться из Риги и будут декларировать свое место жительства в других самоуправлениях. Таким образом люди демонстрируют свое негативное отношение к итогам голосования в Риге, где власть сохранило прежнее руководство Риги.

"Сегодня выписался из Риги. Я не доверю распоряжаться своими налогами бандитам Ушакова", - написал парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс, недовольный тем, что в ходе выборов не удалось "свалить" нынешнее руководство Риги.

Иесалниекса подвергли критике за такое решение, так как оно не пойдет на пользу Латвии. "На самом ли деле хороший пример всем остальным налогоплательщикам в ГОСУДАРСТВЕ? И так теневая экономика расцветает, так как не верят правительству", - написала пользвательница.

В свою очередь политолог Янис Икстенс указал, что люди не понимают, в чем отличие декларирования от уплаты налогов. "Наверное все же надо было окончить высшее образование, чтобы понять, что есть разница между неуплатой налогов и декларированием в других самоуправлениях", - написал политолог.

Комментарии 9
Юрик1 час назад
Видимо Иесалниекс,как и многие наши руководители имеют два образования.Неоконченное среднее и неначатое высшее.
Ответить
рижанин54 минуты назад
Городу просто необходим закон,что те ,кто не задекларирован в Риге,не имеют право тут работать.Или договор о компенсации ,между самоуправлениями.Выписывайтесь на здоровье ,но и увольняйтесь. Взялись,доводите до конца!
Я не хочу оплачивать удобства тех,кто не задеклорирован в Риге и тут работает.Плати тут или убирайся прочь!
4
Ответить
Ludmila Vdovina1 час назад
Человек вообще думает,что говорит? Латыши первые голосовали за Ушакова. Алло,гараж.....
1
Ответить