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На экзитполах (предварительных опросах людей при выходе с избирательных участков) 28% опрошенных в Риге отказалось назвать партию, за которую только что проголосовало. В этом и крылась интрига нынешних выборов, считает директор Центра исследований общественного мнения SKDS социолог Арнис Кактиньш. Об этом он рассказал в программе "Разворот" на радио Baltkom. По его мнению это связано с тем, что часть латышей не решилась публично признаться, что отдала голоса "Согласию".

"Существенная часть одной партии начала вдруг немножко стесняться называть свою симпатию. И я понимаю причины. Для латышскоговорящей среды, соцсетей, СМИ и так далее, характерно пренебрежительное, презрительное отношение к "Согласию", к избирателям "Согласия", к Ушакову и даже немного к Америксу. То есть этнический момент был. И разница между результатами экзитполов и реальными результатами выборов для меня является серьезным индикатором, который показывает общественный климат. Те, кто проводил экзитполы (спасибо им огромное) старались отмечать данные тех, кто отказывался отвечать. По акценту, по другим признакам, русско- или латышскоговорящий перед ними. И дальше начинается математика. Если все те русскоязычные которые не назвали партию, за которую голосовали, отдали голос за "Согласие", то мы не получили бы таких результатов. Это означает, что хотя бы часть из непризнавшихся латышскоговорящих проголосовала за Ушакова. Это доказательство того, что латыши голосовали за "Согласие". Это не новый феномен, мы и раньше наблюдали в Латвии, что люди делают то, что они делают, но иногда они об этом громко и публично не говорят", - пояснил Арнис Кактиньш.

Напомним, как писал Mixnews, экзитполы свидетельствовали, что за тандем Нила Ушакова и Андриса Америкса проголосовали 42,9% опрошенных избирателей, однако по итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, "Согласие"/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата.