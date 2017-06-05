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Солнце - наша родная звезда. Все мы - каждая песчинка в Солнечной системе, и само Солнце появились из одного огромного космического облака, оставшегося от взрыва какой-то древней звезды.

Солнце вспыхнуло примерно 4 с половиной миллиарда лет назад, и ему предстоят еще несколько миллиардов лет жизни. Для сравнения - более-менее развитая жизнь стала развиваться на нашей планете лишь 500 млн лет назад, а динозавры вымерли вообще всего 65 миллионов лет назад - совсем недавно, по меркам жизни Солнца.

Солнце согревает Землю, дает энергию для жизни, и защищает нашу планету от потоков галактического излучения. Мы живем в огромном "пузыре", который простирается далеко за пределы нашей планетарной системы.

По счастью, наша звезда летит вокруг центра Галактики в достаточно пустынной ее части, и вокруг нет постоянно взрывающихся звезд. Нам в общем повезло, что у нас нас такая спокойная звезда, находящаяся на задворках Галактики. Это спокойный середнячок, и даже в астрономической классификации его название "желтый карлик" не должно нас обижать - у таких вот карликов уютнее всего развиваться жизни.

Но для живущего на Земле солнце может быть и жестоким - если нет воды, или если температуры повышаются выше определенных пределов. По счастью, люди уже довольно много знают о Солнце и его воздействии на живые организмы.

Как всегда, всё хорошо в меру. Солнечная погода улучшает наше настроение, стимулирует жизненные силы организма. При этом нужно остерегаться избытка прямых солнечных лучей, ведущего к ожогам и появлению злокачественных образований.

Древние говорили - "страшна гибель в геенне огненной, но блажен пребывающий у очага". Во всем нужна мера, в том числе и в пользовании энергией нашего светила. Оно дарит ее нам постоянно, безвозмездно, и нам только стоит правильно пользоваться благами, которые подарила нам Вселенная.

А вот как это делать...

В среду с 13 до 15 часов в эфире радио Baltkom пройдет круглый стол на тему "Солнце".

Ведущие – Вадим Радионов и Константин Ранкс.