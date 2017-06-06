Эксклюзив |

Эта предвыборная кампания оказалась настолько жесткой и грязной, что на экзитполах многие избиратели предпочли скрыть свой выбор, чтобы не измазаться в дерьме, которым партии щедро мазали друг друга, сказал в программе "Разворот" в эфире радио Baltkom директор Центра исследований общественного мнения SKDS социолог Арнис Кактиньш, и это - тревожная для общества ситуация, считает он.

"На экзитполах (предварительных опросах людей при выходе с избирательных участков) в Риге 28% опрошенных отказалось назвать партию, за которую только что проголосовало. А были города, где процент людей, которые не называли выбранную партию, гораздо выше. В Даугавпилсе таких было 45%, а в Лиепае даже 57%! То есть больше половины не признались. А это косвенно говорит о том, что эта предвыборная кампания была очень жесткая, очень грязная, а результат таков, что люди смущены и боятся запачкаться. Ты должен проголосовать, но ты видишь, что в общественном пространстве одни уже измазаны, я извиняюсь, дерьмом, вторые измазаны, третьи... Ты голосуешь, и знаешь - лучше громко не говорить за кого, потому что если я признаюсь, что голосовал за одних, другие могут этого и не понять. Для меня эти данные являются очень интересными показателями, что у нас в Латвии происходит в общественной среде. И мы видим, что ситуация не очень-то радостная. Процент тех, кто боится и по каким-то другим причинам не хочет признаваться, за кого голосовал - растет. И если в Риге на прошлых выборах разница между результатами экзитполов и реальными результатами выборов была 6%, то в этом году уже 8%", - заявил Арнис Кактиньш.

Напомним, как писал Mixnews, экзитполы свидетельствовали, что за тандем Нила Ушакова и Андриса Америкса проголосовали 42,9% опрошенных избирателей, однако по итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, "Согласие"/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата.