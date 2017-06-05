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Мэр Вентспилса Айвар Лембергс считает предвыборную кампанию в своем городе грязной и не до конца справедливой. Как он отметил в интервью радио Baltkom, лидер объединенного списка "Единства", Нацблока и Латвийского объединения регионов на муниципальных выборах в Вентспилсе Гирт Валдис Кристовскис использовал не самые честные методы в борьбе за место градоначальника.

"Мы имели право потратить восемь тысяч евро, а они, по неофициальной информации, потратили несколько миллионов. За них были общественные СМИ в лице Латвийского радио, TV3, они издали свою газету в Вентспилсе. И шли с большой дозой говна на мою голову. Я чувствую себя облитым, но уже успел помыться", - сказал он.

По словам Лембергса, он выполнял свою работу добросовестно.

"Я чувствовал, что мы сделали работу добросовестно. Все, что обещали. Вместе с тем, наш начальник, избиратель, он всегда очень требовательный. Трепет был, и это хорошо. Когда его нет - это зазнайство, а мы этим не страдаем", - отметил мэр Вентспилса.

Напомним, политическая партия "Латвии и Вентспилсу" убедительно победила на выборах в самоуправлениях, набрав 62,13% голосов, и Айвар Лембергс сохранил пост мэра города.

Блок "Единства", "Все для Латвии-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов набрал 24,59% голосов.

В думу не прошли "Alternative" - 3,19% голосов, "Согласие" - 2,9%, "Свобода. Свободен от страха, вражды и гнева" - 2,25%, "No sirds Latvijai" - 1,18% и "KPV LV" - 1,89% избирателей.