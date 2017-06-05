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Лидер партии "KPV.LV" Артус Каминьш не собирается складывать депутатский мандат, о чем он сообщил сегодня журналистам. Таким образом Кайминьш прокомментировал информацию, появившуюся вчера вечером в его Facebook, в котором политик сообщил о том, что он уходит из Сейма. Кайминьш подтвердил подозрения некоторых его товарищей, о том, что его профиль в Facebook был взломан.

"Вчера мне позвонили с Латвийского телевидения после 20 часов с вопросом, сложил ли я депутатский мандат, о чем я якобы сам написал на Facebook. Я таким образом узнал, что мой профиль был взломан, его восстановили лишь около 3 часов ночи. Я не собираюсь складывать мандат депутата Сейма", - сказал депутат, добавив, что не знает кто мог бы взломать его соцсети. В то же время, депутат указал, что в полицию обращаться не намерен.

ВИДЕО с пресс-конференции

Как сообщалось, накануне вечером в профиле лидера партии "KPV.LV" Артуса Кайминьша в Facebook был опубликован пост, в котором политик сообщает о том, что он слагает депутатский мандат. Товарищ Кайминьша по партии Атис Закатистов в интервью агентству LETA высказал предположение, что это недоразумение и запись мог оставить какой-то другой человек. Не исключено, что его профиль взломали.

"Видя результаты выборов, я официально сообщаю, что складываю мандат депутата Сейма. Удачи Латвия. Я пытался от всего сердца. На самом деле. Вы сделали свой выбор. Пусть так и будет, что тут ныть", сказано в сообщении.

С самим Кайминьшем вчера агенству связаться не удалось, его телефон был выключен, или находился вне зоны доступа.

Также считает и еще один сотоварищ Кайминьша по партии KPV.LV Линда Лиепиня. Она указала, что, скорее всего, со страницей Кайминьша были проведены какие-то манипуляции.

В воскресенье поздно вечером Лиепиня информировала, что подробные комментарии Кайминьш предоставит СМИ в понедельник, 5 июня в 18:30 в бюро партии KPV LV на Вальню,10.

Как сообщалось, партия Кайминьша KPV.LV на выборах в Рижскую думу не преодолела 5% барьер, получив поддержку лишь 1,53% избирателей.

Кроме того, вечером после выборов, Кайминьш угодил в скандал, когда дал интервью порталу ru.sputniknewslv.com, притворившись кандидатом в мэры от Латвийского объединения регионов Мартыньшем Бондарсом.