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в Даугавпилс, в ходе учебного марша, прибыла боевая техника 2-го кавалерийского полка армии США, следовавшая в Эстонию для участия в международных военных учениях— девять бронированных машини две гаубицы M777, в сопровождении 60 военнослужащих. На их пути на одном из рекламных стендов на обочине дороги был вывешен плакат, однако его еще до появления в Даугавпилсе первых единиц техники сняли представители Национальных вооруженных сил и полиции. Было начато административное дело по факту несанкционированной установки плаката. Это индивидуальный случай, который не отражает общего настроения, заявил президент Раймондс Вейонис.

6 июня 2015 года в центре Риги из-за загоревшегося кофейного автомата были эвакуированы все работники и постояльцы гостиницы Radisson Blu Latvija. С учетом того, что это высотное здание, был объявлен пожар повышенной опасности, на место происшествия выехали шесть пожарных автоцистерн. После анализа ситуации не было выявлено никакой опасности для постояльцев гостиницы и ее работников.

В тот же день агентство ЛЕТА сообщило, что активисты в Юрмале собирают подписи за отмену недавно введенного нового логотипа города. Недовольство новым логотипом города выразил и член юрмальского отделения Национального объединения Модрис Слава, указав, что логотип подозрительно похож на георгиевскую ленточку. Он сообщил, что юрмальское отделение нацобъединения единодушно протестует против нового логотипа из-за ассоциаций, которые он вызывает.«Юрмала не прорусский город, который только и мечтает, чтобы восстановить поток отдыхающих из России и всячески содействовать росту влияния России в Юрмале и Латвии в целом», — заявил представитель нацблока.



6 июня 2014 года новое здание Латвийской национальной библиотеки было сдано в эксплуатацию, комиссия по приёмке постановила, что здание соответствует всем строительным нормативам и требованиям.

6 июня 2013 года Сейм концептуально поддержал введение выходного дня после заключительного концерта Праздника песни и танца. Законопроект предусматривал, что следующий рабочий день после заключительного концерта будет перенесен на субботу на той же неделе или в тот же месяц.

В тот же день газета Dienas bizness сообщила, что крупнейший в Латвии производитель молочных продуктов Food Union прекратил производство сыра, не выдержав конкуренции из-за высоких закупочных цен молока на экспортных рынках.



6 июня 2011 года президент Валдис Затлерс после встречи с новоизбранным президентом Андрисом Берзиньшем сообщил журналистам, что после окончания своих полномочий стопроцентно «не останется в стороне», однако окончательное решение еще не принял.



В тот же день экспонаты Исторического музея переехали в отреставрированное здание Рижской Биржи на Домской площади. Первым въехали каминные часы, которые когда-то тут и находились.



6 июня 2010 года в Вашингтоне на приеме в Белом доме выступил хор мальчиков Рижского Домского собора под руководством Мартыньша Клишанса. В их исполнении прозвучало пять песен, в том числе народная песня Ai, mana māmiņa ("Ай, моя мамочка"). Сообщалось, что хор выступал в Белом доме не в первый раз, но впервые их слушал президент США с супругой. После концерта Мишель Обама встретилась с хористами и каждому пожала руку, рассказал руководитель хора.

В тот же день руководитель Общества геев, лесбиянок, бисексуалов, трансвеститов и их друзей «Мозаика» Линда Фреймане сообщила, что общество готовит проект закона о партнерских отношениях, который будет передан на рассмотрение следующего Сейма. «Надеюсь, что новый Сейм будет готов начать дискуссию о таком законе» — заявила Фреймане.



6 июня 2009 года в Латвии состоялись выборы в самоуправления и Европарламент, первые после административной реформы. В Риге на выборах победило объединение "Центр согласия", получившее 26 мест в думе.



6 июня 2008 года хоккейный клуб "Динамо" представил свой логотип. За основу символики клуба была взята буква "D" из логотипа "Динамо" советских лет, которая дополнена символикой Риги - тремя звездами и двумя львами. Логотип выполнен в красно-белых тонах. Автор - Дагнис Скрубе.

В тот же день главный редактор и одна из учредительниц газеты Diena Сармите Элерте решила покинуть свой пост.

6 июня 2007 года в Мадонском районе гражданство путем натурализации получила 92-летняя Мария Званберга из Берзаунской волости. Она оказалось второй по старшинству среди всех, кто когда-либо натурализовался в Латвии.

6 июня 2006 года Рижская дума поддержала разработанные департаментом сообщения поправки к постановлению Рижской думы, позволившие пенсионерам с 75-летнего возраста бесплатно пользоваться рижским городским общественным транспортом. Получило поддержку и предложение мэра Риги Айвара Аксенока разрешить бесплатный проезд в городском общественном транспорте также бывшим политически репрессированным.

В тот же день Кабинет министров Латвии постановил объявить праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии в Аглоне мероприятием государственного значения.

В тот же день Кабинет Министров принял «Программу ограничения распространения борщевика на 2006-2012 год».

6 июня 2005 года Латвию пересекла колонна бронетранспортеров и автомашин из Финляндии и Эстонии, направлявшаяся на международные миротворческие учения Amber Hope 2005 в Литву.

6 июня 2004 года Бюро по защите Сатверсме на основе анализа собранной информации сообщило, что после вступления в НАТО и ЕС в Латвии активизировалась деятельность российских спецслужб. Рост активности российских спецслужб БЗС объяснило собственными контрразведывательными мерами об обеспечению защиты секретной информации.



В тот же день в центре Риги на месте памятника Ленину скульптором Глебом Пантелеевым и архитектором Андрисом Вейдеманисом был установлен фанерный макет памятника Константину Чаксте. Макет простоял два дня. Однако памятник был признан неподходящим для этого места.

6 июня 2003 года Конституционный суд признал не соответствующей основному закону ЛР и не имеющей силы норму закона о радио и телевидении, предусматривавшую, что объем вещания на иностранных языках в электронных средствах массовой информации не должен превышать 25%. Постановление КС, было опубликовано в официальном издании "Латвияс Вестнесис" и вступило в силу со дня публикации. В нём указывалось, что "демократическое общество не может считать необходимыми и соразмерными ограничения на использование языка, включенные в данную норму".

В тот же день правительство Албании приняло решение отменить визовый режим для Латвии и прочих вступающих в Евросоюз стран.

В тот же день сотрудники Латгальского регионального бюро по борьбе с организованной преступностью за развратные действия в отношении мальчиков задержали ведущего сотрудника Центра языка Управления образования Даугавпилса Виталия Ц. Он подозревался в растлении пятерых 13-летних подростков.



6 июня 2002 года партия «Новое время» представила свой логотип и девиз — «Честь служить Латвии!». Как пояснил начальник отдела коммуникаций партии Алдис Кушкис, темно-синее поле логотипа является цветом, организующим людей и вызывающим доверие, а изображенная на его фоне красная треугольная стрела символизирует жизнь. Как сообщил сайт "Нового времени", разработка логотипа партии обошлась в 1440 латов.

В тот же день Сейм принял закон об оружии, боеприпасах, взрывчатке, взрывных устройствах, специальных средствах и пиротехнических изделиях. Среди прочего, закон запретил изготовление и продажу игрушек, по внешнему виду напоминающих копии промышленно произведенного огнестрельного оружия.

В тот же день Совет по конкуренции констатировал, что распространяемая Procter & Gamble Marketing Latvia Ltd. реклама шампуня Head & Shoulders вводит в заблуждение потребителей, и запретил ее распространение в Латвии как на латышском, так и на русском языке.

6 июня 2001 года работниками Бюро по борьбе с организованной преступностью в сотрудничестве со службой военной контрразведки был задержан служащий Национальных вооруженных сил Андрей С. 1959 г. рождения. Во время обыска по его месту жительства работники полиции обнаружили и изъяли три пулемета, штурмовую винтовку, два автомата и карабин, винтовку без затвора, самодельное огнестрельное оружие, кумулятивный снаряд, две пистолетных рамы, три затвора, оптический прицел, гранату Ф-1, четыре автоматных затвора, три затвора для карабина, шесть спусковых механизмов, пять ружейных стволов, семь пистолетных обойм и другие детали, 139 патронов калибра 5,6 мм, 58 патронов калибра 7,62 мм, 105 патронов разного размера и калибра, 5 штыков.

В тот же день около 9.30 утра в управление Зиемельского района полиции самоуправления Риги пришел шестилетний мальчик, который попросил полицейских защитить его от родителей. Шестилетний Девит рассказал, что его мать и отец всю ночь пьянствовали, а утром, явившись домой, стали скандалить. Во время ссоры отец угрожал ремнем и Девиту, и его пятилетней сестре Дане, и младшему братишке -- четырехлетнему Денису. Мальчик знал, где находится участок полиции, так как в свое время уже побывал там вместе с матерью. Работники полиции, прибыв в квартиру на ул. Пиену, обнаружили там отца семейства в состоянии сильного опьянения, не отрицавшего, что он угрожал детям, и столь же пьяную мать, а также двух младших детей.

В тот же день на пресс-конференции мэр Риги Гундарс Боярс заявил, что не давал исполнительному директору города Марису Тралмаксу распоряжение принять меры по разгону облаков 18 августа, чтобы обеспечить хорошую погоду в день праздничного салюта в честь 800-летия Риги. Ранее сообщалось, что исполнительный директор города получил письмо от директора ООО "Аквилон" Оскара Пейпиньша, в котором предлагалась помощь украинского космопсихоэнергосуггестолога Альберта Игнатенко по разгону облаков за 500 000 долларов США.



6 июня 2000 года проезжавшие по Калнциемскому мосту в Риге могли увидеть на его проезжей части самолет АН-2. Как сообщил генеральный директор Латвийской администрации гражданской авиации Андрис Залманис, на место происшествия выехали специалисты констатировавшие, что самолет не летел и не упал на мост. Как сообщил инспектор полиции порядка Главного управления полиции Риги Айгар Берзиньш, около 4.00 некая фирма перевозила самолет и по невыясненным причинам он упал с автомашины.

В тот же день в Валмиере был объявлен карантин, в связи с тем, что застреленная в мае на улице Зилоню лиса была больна бешенством, хотя ранее считалась здоровой. Контактировавшим с лисой полицейским была сделана прививка.



6 июня 1997 года ночью в результате взрыва, осуществленного членами организации "Перконкрустс" памятнику Освободителям в Риге был нанесен серьезный ущерб. Оба исполнителя, в том числе и лидер организации Валдис Раупс, погибли при взрыве.

В тот же день в интервью «Лауку авизе» премьер-министр Вилис Криштопанс заявил: «Если кто-то в этом государстве докажет, что я коррумпирован, тогда, честное слово, уеду отсюда. Не хочу жить в стране тупиц. Это как в книге про Буратино — в стране дураков солнце еще не взошло, а уже царило большое оживление».

6 июня 1986 года в Риге было начато строительство первого в СССР выставочно-реставрационного комплекса старинных машин «Авто Мото Ретро». Его строила финская фирма Otto Vuorio по заказу всесоюзного объединения «Союзвнешстройимпорт». Теперь это здание известно как Мотор-музей.

6 июня 1977 года Институт теоретической астрономии АН СССР выдал свидетельство о присвоении малой планете N 1796 названия "Рига". Диаметр планеты 20 километров, расположена в 320-380 миллионов километров от Земли между орбитами Марса и Юпитера.

6 июня 1959 года в Риге, в Межапарке, на большой эстраде выступил Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии, имени Александ­рова. Концерт транслировался по радио. Коллектив был награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Латвийской ССР.



6 июня 1941 года в Риге на стадионе «Динамо» состоялся матч между футбольными командами «Динамо» Рига и «Динамо» Тбилиси. Со счетом 3:2 победила грузинская команда.

6 июня 1940 года Кабинет министров поручил руководителям ведомств обеспечить, чтобы государственные работники и работники самоуправлений предоставленный им очередной отпуск использовали для работы в сельском хозяйстве.



6 июня 1936 года газета "Яунакас Зиняс" писала о проходящих в Лиепае Днях учителей, при открытии которых 500 учителей посетили Братское кладбище и там, в присутствии президента Улманиса, подняли правую руку и принесли торжественную клятву в нерушимой верности Вождю народа и готовности отдать жизнь за национальную и вечную Латвию.

6 июня 1924 года рижская газета "Сегодня" сообщила: "1 июня истек срок существования домов терпимости по Канавной улице (Гравью, ныне - Валгума). В настоящее время на этой улице дежурит полицейский, который должен строго следить за тем, чтобы дома не посещались. В связи с этим 18 девиц с Канавной улицы подали министру внутренних дел коллективное прошение об удалении полицейского и о продлении поставленного срока до 1 июля. По этому вопросу в министерстве внутренних дел состоится особое совещание". Но это не помогло.

6 июня 1912 года на острове Морицсала, что на озере Усмас, был основан первый природный заповедник на территории Латвии. Однако официальный статус заповедника был утвержден только в 1957 году.

6 июня 1907 года в Лондоне на вечернем заседании II съезда Социал-демократии Латышского края (СДЛК) с докладом «О задачах пролетариата в современный момент буржуазно-демократической революции» выступил Владимир Ленин.



6 июня 1904 года (по старому стилю) в Стамериене (ныне Гулбенский край) был освящен православный храм Александра Невского. Церковь была построена хозяином имения Иоганном Готлибом Эдуардом фон Вольфом после женитьбы на Софье Потемкиной. Торжественную службу возглавил архиепископ Рижский и Елгавский Агафангел.

6 июня 1795 года Екатерина II подписала Указ о присоединении Курляндского герцогства к России с одновременным преобразованием его в губернию с центром в Митаве.

Фото - mixnews.lv, spoki.lv, president.lv, Белый дом, газеты "Час", "Циня", "Яунакас Зиняс", книга "90 лет ЛР".